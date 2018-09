Una folla per l' ultimo saluto a Jacopo

Le foto dell'inaugurazione della presidenza Trump furono modificate per far apparire Una maggiore folla : Le foto dell'inaugurazione della presidenza Trump furono modificate per far apparire una folla maggiore, dopo una richiesta all'indomani dello stesso tycoon, arrabbiato perchè le immagini mostravano una partecipazione inferiore a quella dell'insediamento di Barack Obama. Anche il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer intervenne per sollecitare foto più lusinghiere.Lo rivela il Guardian dopo aver ottenuto gli atti dell' indagine ...

Ponte Genova - Toninelli : Autostrade paga ma non ricostruisce. Entro tre mesi Una casa a tutti gli sfollati : «Non sarà Autostrade per l'Italia a ricostruire il Ponte Morandi a Genova, il governo è compatto. La ricostruzione sarà affidata a un soggetto pubblico, ma a pagare i...

Palagonia - con l'auto travolge la folla : muore Una donna - sette feriti : Caccia all'uomo in provincia di Catania. Secondo i carabinieri avrebbe investito volontariamente i vicini. Ricerche con gli elicotteri

CROLLA Una DIGA IN MYANMAR : 60MILA SFOLLATI/ Ultime notizie - gravi conseguenze per l'agricoltura : CROLLA una DIGA in MYANMAR: 60MILA SFOLLATI. Ultime notizie, sommersi 80 paesi, cade un ponte autostradale che collega la capitale Yangon alla città di Mandalay(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:33:00 GMT)

Napoli - raid tra la folla ai TribUnali : turista australiano 82enne in ospedale : Un turista australiano è finito in ospedale dopo aver subito un'aggressione nel cuore del centro storico di Napoli. L'episodio è accaduto ieri, nel tardo pomeriggio, mentre l'uomo, F.R.M., 82 anni, ...

NessUna contestazione al Papa in piazza San Pietro. La folla urla “I-ta-lò” - non “Vi-ga-nò” : Roma. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, questa mattina, si è alzato da parte di un gruppo di fedeli un coro che ha destato inizialmente stupore. A un primo ascolto, infatti, sembrava che scandissero ripetutamente la parola “Viganò”, a sostegno esplicito dell'ex nunzio negli Stat

Straripa bacino di Una diga in Myanmar : migliaia di sfollati : In Myanmar il bacino di una diga è Straripato: è bloccata la principale via di comunicazione del Paese, e decine di migliaia di abitanti sono stati costretti ad abbandonare le proprie case. “Non disponiamo di dati esatti, ma l’acqua ha invaso dei villaggi che insieme contano più di 50.000 abitanti“, spiega all’Afp un alto funzionario del Ministero degli Affari sociali in merito al numero di sfollati. In totale 12mila case ...

Genova : Una giornata con Iris - maestra sfollata. “Disagi e timori. Ma ci è rimasta la vita - questo deve darci coraggio” : A nove giorni dal crollo del ponte Morandi, le oltre 600 persone che abitavano nell’area ora esposta all’elevato rischio crollo del moncone rimasto sospeso sulle loro case, sono in attesa di sapere cosa sarà della loro vita nei prossimi mesi. Si rincorrono le notizie e i media anticipano quelle che sono le informazioni sul loro futuro. Condividiamo una di queste giornate di precarietà assoluta con Iris Bonacci, maestra del quartiere che ...

Terremoto - ricostruita meno di Una casa su 10. E tremila sfollati vivono ancora in albergo : Ecco i numeri del sisma nell'Italia centrale che due anni fa devastò Amatrice, Accumoli e decine di altri piccoli comuni. Stanziati 250 milioni, 190 dei quali per la ricostruzione pubblica. Più di 93 mila scosse: "Mai vista una cosa del genere", dicono gli esperti

'Avete Una casa per gli sfollati?' : l'appello del Comune di Genova - : L'amministrazione cittadina ha attivato una casella di posta elettronica per raccogliere le disponibilità dei cittadini che vogliano offrire una sistemazione all'interno di un loro appartamento, da ...

Monsoni in India : la pioggia concede Una tregua in Kerala - quasi un milione di sfollati : In India, la pioggia sta concedendo una tregua in Kerala, flagellato dalle precipitazioni nella stagione Monsonica: le inondazioni hanno causato oltre 350 morti negli ultimi 10 giorni e costretto quasi 1 milione di persone ad abbandonare le proprie case. I soccorritori lavorano senza sosta per garantire acqua, cibo e medicine a oltre 100.000 persone isolate. L'articolo Monsoni in India: la pioggia concede una tregua in Kerala, quasi un milione ...