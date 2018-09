Una bici per battere il dolore

Dalla Liguria Una bici esclusiva per la prima edizione di Homo Faber : ... è un evento culturale internazionale nato per valorizzare il meglio dei mestieri d'arte, contemporanei e tradizionali, e dei loro legami con il mondo del design. Si sviluppa su 4mila metri quadrati ...

I vicini in difesa degli immigrati : pestano i poliziotti con Una bici : Uno dei poliziotti è finito con la schiena sul bordo in cemento della pensilina del tram mentre l'altro è stato aggredito da un gruppo di cinque o sei di immigrati che gli hanno lanciato addosso una bicicletta. In soccorso dei due agenti sono intervenute alcune volanti che hanno potuto così evitare che il fermo di un gabonese di 23 anni non degenerasse in qualcosa di brutale pestaggio. L'ennesimo episodio di violenza alla Barriera di Milano ...

Vuelta 2018 – Benoot incredibilmente in bici all’8ª tappa dopo Una caduta : l’immagine shock del ginocchio : Benoot eroe della Vuelta di Spagna: il belga della Lotto Soudal in sella alla sua bici nonostante la ferita shock al ginocchio sinistro E’ attualmente in corso l’ottava tappa della Vuelta di Spagna 2018. Ancora la corsa spagnola non ha regalato particolari emozioni, poichè i ciclisti non hanno ancora affrontato i veri tapponi di montagna. Non è di certo mancato lo spettacolo, con bellissime lotte in volata e tante altre ...

Milano : sfila cellulare dalle mani di Una donna e fugge in bici - arrestato : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Ha sfilato il cellulare dalle mani di una donna che camminava lungo la strada, poi si è dato alla fuga sfrecciando le per le strade a bordo di una bicicletta, ma è stato individuato e arrestato. E' quello che è accaduto ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano. Il giovan

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi : l’amore è Una salita (in bici) : «Certe volte amo starti accanto, nel silenzio, nella penombra….ed è proprio lì che ti vedo meglio, luce mia»: giorni fa, questa era stata la bella dichiarazione d’amore con cui veniva accompagnato un dolcissimo scatto di loro in bianco e nero. Adesso, invece, per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tempo di sole, sorrisi e colori. Rigorosamente ad alta quota. Insieme alle piccole Sole e Celeste (ma anche ai due irresistibili ...

Partinico. Migranti picchiano ragazzino di 9 anni per il furto di Una bici. Indagano i carabinieri : Partinico, 23 agosto 2018 Dopo i fatti di cronaca che hanno visto alcuni ragazzi di un centro di accoglienza rimanere vittima di una aggressione da parte di alcuni giovani di Partinico, presso la spiaggia della Ciammarita, il comune ...

Pedala 650km per partecipare a Una gara da 100km - vince e poi torna a casa in bici : Kyle Messier aveva una cosa molto chiara in mente durante i cento chilometri della Big Red Gravel Run, la gara che si snoda nella parte rurale del Quebec. Non la fatica, non quanti chilometri mancassero. Niente di tutto questo. Kyle pensava alla pizza. E ha vinto. 31 anni, Kyle Messier racconta di avere percorso sempre in bici i 650km che separano Waterloo, la più piccola città dell’Ontario, dove lavora come meccanico in un negozio di ...

Bike sharing - Una telefonata fa recuperare 25 bici in un cortile : bastata una segnalazione. Una soffiata anonima che invitava a fare un giro nei caseggiati popolari di via Zoagli, tra Quarto Oggiaro e Vialba, per scovare un «tesoro»: 25 biciclette in condivisione «...

Nibali rassicura i tifosi su Facebook : 'Intervento ok'. Tra Una settimana tornerà in bici : Le auguro una pronta guarigione e non vedo l'ora di vederla difendere i colori italiani sulle strade di tutto il mondo".

Nici Walde stabilisce il nuovo record del mondo sulle 24 ore su Una bici : Resistenza pura: l’atleta Nici Walde fa il nuovo record del mondo sulle 24 ore con 1.088 chilometri registrando anche il record su pista Alle 10,28 dello scorso 29 luglio Nici Walde è scesa dalla velomobile al Centro Prove Opel di Rodgau-Dudenhofen, esausta ma felice. Nel giro di 24 ore ha percorso esattamente 1.088 chilometri con la sua bicicletta totalmente carenata e ha stabilito il nuovo record mondiale femminile su HPV (veicoli a ...

Auto si scontra con Una bici e si capotta : morto il ciclista - ferita la conducente : Grosseto, 29 luglio 2018 - Tragico incidente a Grosseto dove un ciclista è morto nello scontro con un Auto all'altezza del Cernivet, il Centro veterinario dell'Esercito sulla via Castiglionese. Nell'...

Massa. Auto a folle velocità travolge Una bici - muore una turista. Il figlio : “Mi manchi già” : Lo schianto dopo una serie di sorpassi azzardati sul viale delle Pinete, a Marina di Massa. Corina Stephan aveva 53 anni, inutili i tentativi di rianimarla al Noa. Ora il conducente della Fiat Panda rischia l'incriminazione per omicidio stradale.Continua a leggere

In bicicletta o a piedi : 4 idee per Una minivacanza di svago : Estate è sinonimo di vacanza, che non è necessariamente sinonimo di spostarsi in luoghi lontani, però. Vacanza potrebbe anche voler semplicemente dire avere più tempo libero per dedicarsi a ciò che più si ama fare oppure visitare luoghi anche vicino a casa, ma spesso ignorati o dimenticati. Perché vacanza significa tempo speso bene, facendo ciò che ci fa stare bene. C’è chi ama fotografare paesaggi o animali, chi invece si distende, ...

Auto si scontra contro Una bicicletta : il ciclista è morto : Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 luglio 2018, in corso Svizzera angolo corso Regina Margherita. Intorno alle 18, una Opel Corsa è si è scontrata con un torinese di 81 anni, ...