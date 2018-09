Un mese fa il crollo del Ponte Morandi a Genova

CROLLO PONTE MORANDI/ Un mese dopo - cosa non torna nei funerali di Stato : Spulciando le documentazioni varie, risulterebbe che le vittime del CROLLO del PONTE MORANDI non avevano diritto ai funerali di Stato né al rimborso spese. DANIELE MARCHETTI

Crollo del ponte Morandi - Genoa e Sampdoria insieme a un mese dalla tragedia : Rappresentare la città "Noi rappresentiamo la città di Genova nel mondo del calcio, dobbiamo essere i primi a far capire che la città soffre ma che reagisce come ha sempre fatto", è il messaggio ...

Un mese dal crollo - Genova ricorda morti : 21.46 Domani, a un mese dal crollo del ponte Morandi, Genova si ferma per ricordare le 43 vittime e celebra la forza di una città che non si arrende: due i momenti di celebrazione, organizzati da Regione Liguria e Comune di Genova. Alle 11.36,ora esatta della tragedia,la città si ferma per un minuto di silenzio. I treni fischieranno, le campane delle chiese e le sirene del porto suoneranno.Bandiere in segno di lutto.Poi, alle 17.30 ...

Un mese dal crollo del ponte Morandi di Genova : 43 morti - 258 famiglie sfollate - 21 indagati. La videoscheda : Ad un mese esatto dalla tragedia di ponte Morandi venerdì 14 settembre è il giorno del ricordo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio è atteso nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia prevista dalle istituzioni in piazza De Ferrari. Una lunga giornata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte, che inizia dal mattino alle 11,36 con un minuto di silenzio in Val Polcevera: cittadini, sfollati della zona ...

Il crollo del ponte Morandi a Genova - un mese dopo - : Il viadotto Polcevera crolla alle 11.36 del 14 agosto. La struttura, con piloni alti 90 metri, frana improvvisamente provocando la morte di 43 persone. Dai funerali alle indagini: cos'è successo nei ...

Non c'è accordo sul decreto Genova a un mese dal crollo del ponte. In Cdm solo un esame preliminare : L'accordo non c'è ancora. E se sarà raggiunto, potrebbe essere al ribasso. Le tante bozze che circolano del decreto legge su Genova vengono modificate di ora in ora, di minuto in minuto. A Consiglio dei ministri in corso, iniziato con ritardo, nessuno tra i ministri ha la certezza che il provvedimento, che dovrebbe dare il via alla ricostruzione del ponte Morandi e mettere nero su bianco gli aiuti alla popolazione, sarà ...

Crollo Genova - l'attesa degli sfollati a un mese dalla tragedia : Genova, askanews, - "La situazione è ancora in divenire. Molti hanno già individuato una sistemazione alternativa e si sono ricollocati autonomamente, alcuni hanno opzionato case del Comune e molti ...

Crollo ponte - Bucci : demolizione al via entro fine mese : Se arriveranno tutte le autorizzazioni, la demolizione di quello che resta del ponte Morandi iniziera' a fine mese o al massimo la prima settimana di ottobre: lo afferma il sindaco di Genova. E mentre ...

Crollo ponte Genova - il sindaco : demolizione da fine mese : “Se ci danno tutte le autorizzazioni, i tempi tecnici sono che a fine mese, prima settimana di ottobre si puo’ cominciare la demolizione. Questo secondo le informazioni che ho disponibili a oggi“: lo ha dichiarato il sindaco di Genova, Marco Bucci, in riferimento al ponte Morandi. L'articolo Crollo ponte Genova, il sindaco: demolizione da fine mese sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo Ponte Genova : “In un mese è possibile creare i bypass per il ripristino dei collegamenti” : In un mese dal dissequestro delle aree e’ possibile creare i bypass per ripristinare a Genova i collegamenti merci ferroviari, oltre a quello stradale nell’ex area Ilva. Lo afferma il presidente dell’Autorita’ del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, cioe’ soprattutto Genova e Savona, Paolo Emilio Signorini, a margine del Meeting di Rimini. I tempi per il dissequestro, da quanto emerge, potrebbero essere ...