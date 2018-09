optimaitalia

: Un fulmine a ciel sereno un nuovo Samsung Galaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 - wordweb81 : Un fulmine a ciel sereno un nuovo Samsung Galaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 - OptiMagazine : Un fulmine a ciel sereno un nuovo #SamsungGalaxy il prossimo 11 ottobre? Non solo Galaxy S10 - giada_online : @fabfazio Comunque Fabio te lo dico adesso in modo che non sia un fulmine a ciel sereno. Se al tavolo ci sono ancor… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Davvero inaspettato l'annuncio di questi minuti per il lancio di unda parte del produttore sudcoreano. Il colpo di scena proviene dalla viva voce dell'azienda e dunque dal blog ufficiale del brand in cui è stato appena diramato l'annuncio di unkeynote che forse davvero in pochi si sarebbero aspettati. Nessuna speranza per il tanto attesoS10 che vedrà la lucenel 2019 e dunque cosa verrà reso noto?Siamo nel pieno campo delle ipotesi: la locandina dell'evento e la breve nota stampa diramata dall'azienda fa riferimento esclusivamente alla presentazione di undevice. Il claim dell'appuntamento hi-tech è "4X Fun", come a dire divertimento moltiplicato per quattro o comunque amplificato con qualche soluzione software o hardware che per il momento non abbiamo modo ancora di conoscere.In questo 2018 idi punta ...