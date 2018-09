UeD | Luigi tronista attacca Lorenzo e svela | “Mio padre non è contento”

Luigi Mastroianni tronista di UeD confessa : “Non starò a scaldare la sedia” : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni fa una promessa Ieri pomeriggio è andata in onda la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza sono stati presentati i primi due tronisti: Mara Fasano e Luigi Mastroianni. Ma quest’ultimo, prima di sedersi sul trono del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, ha avuto un durissimo confronto con la sua ex fidanzata Sara Affi Fella. Confronto in cui ...