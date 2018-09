huffingtonpost

: Pugile ubriaco travolge e uccide donna incinta. E poi fa diretta social - Corriere : Pugile ubriaco travolge e uccide donna incinta. E poi fa diretta social - HuffPostItalia : Ubriaco, travolge e uccide una donna incinta. Poi fa una diretta su Fb: 'Guardate cosa è successo alla mia Bmw' - BlitzQuotidiano : California, pugile ubriaco travolge e uccide una donna incinta. Poi scende dalla macchina e gira un video… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) "Ho avuto un incidente,cosa è successo alla mia Bmw". La frase è stata pronunciata in unaFacebook dal pugile professionista Marcos Forestal: pochi minuti prima, la sua auto aveva invaso la corsia opposta,ndo la vettura di una, madre di tre bambini, morta tre giorni dopo in ospedale.Krystil Kincaid, 29 anni, si trovava sulla Warren Road alle 20 e 30 di domenica, parlava in vivavoce con il marito Zach, che ha udito il suo urlo al telefono, prima dell'impatto. Un ricordo che, racconta, lo perseguiterà per sempre."I miei figli pensavano li avessi portati in ospedale perché era nata la sorellina", ha continuato il marito, "Hanno ricevuto la notizia più difficile della loro vita. Ho detto loro che la madre è stata uccisa da un. Provo dolore e rabbia. Il mio cuore è spezzato".Forestal - campione ...