“Tutto finito” Michael Schumacher | la decisione che lascia increduli

caffeinamagazine

: @GBGuerri già ho vacillato davanti all'adozione di #petaloso, ma con #Sarrismo sento l'impellenza di svendere la mi… - Traiano71 : @GBGuerri già ho vacillato davanti all'adozione di #petaloso, ma con #Sarrismo sento l'impellenza di svendere la mi… - bea200794 : @LaStefy92 @Unstoppable__94 @MasterAb88 @famigliasimpson @enrick81 @salentino96 @ZeusMega @napoliforever89… - ForzaInter : Tutto Finito @nonleggerlo -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Cinque anni da Meribel. Cinque anni da quel giorno di dicembre che ha strozzato il respiro in gola a milioni di fan e portato via per sempre. Sì perché c’è qualcosa peggiore della morte ed è il limbo in cui il campione tedesco, sette volte campione del mondo in Formula 1, è precipitato. Voci, parole, indiscrezioni e tante, troppo chiacchiere. Forse è per questo che una delle persone storicamente più vicine aha deciso di non avere più nulla a che fare col pilota e la sua famiglia. Parliamo dell’ex manager Willi Weber. “Dopo tanta sofferenza, ho chiuso il capitolo Schumi, altrimenti sarei impazzito – racconta alla rivista tedesca Bunte – Abbiamo avuto i migliori momenti di successo insieme, e siamo stati insieme per venti anni nella buona e nella cattiva sorte”. Commozione stoccate. Come nel caso del trasferimento di– di fatto mai avvenuto – a ...