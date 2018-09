Turismo | assessori veneti a chiusura stagione 2018 spiagge accessibili 2

Turismo : assessori veneti a chiusura stagione 2018 spiagge accessibili : Venezia, 14 set. (AdnKronos) - Si è concluso oggi, con la premiazione nell’Isola di San Giorgio dei velisti disabili arrivati da Caorle e da Jesolo, la stagione 2018 delle spiagge venete ‘inclusive e solidali’. Per il secondo anno consecutivo la Regione Veneto, le tre Ulss costiere (la 3, la 4 e la

Vertice con gli assessori al Turismo - Centinaio conferma : presto in Molise - : ...la visita del ministro Centinaio sarà utile nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti che a breve metteremo in cantiere in questo settore che potrà fare da traino all'economia ...