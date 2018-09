Tumori | gli screening riducono drasticamente la mortalità

Tumori : al via il 1° progetto per prevenire e vincere il cancro negli anziani : Solo il 48,4% delle donne e il 48,1% degli uomini, fra gli over 70 del nostro Paese, sono vivi a cinque anni dalla diagnosi di tumore: è netta la differenza rispetto alla fascia d’età poco più giovane (55-69 anni) ove la sopravvivenza registrata è invece del 68,2% nelle donne e del 56% negli uomini. Le cause sono molteplici: stili di vita scorretti, non inserimento nei programmi di screening che solitamente si fermano all’età di 69 anni, ritardo ...

Tumori : ogni giorno 500 nuove diagnosi negli anziani : ogni giorno in Italia 1.000 persone si ammalano di tumore e la metà di questi pazienti ha superato i 70 anni: si tratta molto spesso di anziani soli che arrivano alla diagnosi troppo tardi, anche per l’assenza di programmi di screening in questa fascia d’età, con la conseguenza che sopravvivono molto meno, talvolta solo pochi mesi, rispetto agli adulti di mezza età (55-69). Inoltre, gli anziani tendono a ignorare le regole della ...

Tumori - negli uomini più 15% di guarigioni in 20 anni : 'Siamo di fronte a molecole innovative che hanno aperto un 'nuovo mondo' non solo in termini di efficacia e attività, ma anche di qualità di vita per la bassa tossicità e la facile maneggevolezza', ...

Tumori : – 10% di mortalità con la dieta mediterranea - le ricette degli oncologi : La missione è riconciliare con i piaceri della tavola chi combatte contro un cancro e, allo stesso tempo, far riscoprire il valore della dieta mediterranea agli italiani che si lasciano sempre più tentare da cattive abitudini alimentari. Il menu per conquistarli? Zuppa di verdura e lenticchie, pollo con quinoa, frittata di pasta o di asparagi, e il classico vitello tonné. ricette speciali, frutto dell’incontro fra chef, nutrizionisti e ...

Tumori : 8 membri di una famiglia colpiti da raro cancro allo stomaco : Otto membri della famiglia Anderson su nove sono stati colpiti da un raro tumore allo stomaco: si tratta di un cancro gastrico ereditario, frutto di una mutazione genetica riscontrata solo in altre 400 famiglie nel mondo. La scoperta della neoplasia nei geni degli Anderson è avvenuta quando uno dei familiari, Frank, si è ammalato ed è poi morto a 63 anni: è stato questo tragico evento a spingere agli altri componenti della famiglia a sottoporsi ...

Tumori : gli elefanti resistono al cancro svegliando il gene ‘zombie’ : Gli elefanti si ammalano meno di tumore perché sono in grado si svegliare un gene ‘zombie’ (lif6) che li rende quasi immuni al cancro. Da questa scoperta dell’Università di Chicago, pubblicata su ‘Cell Reports’, potrebbero arrivare nuove prospettive per lo sviluppo di farmaci in grado di aiutare gli oncologi. In questi mammiferi terrestri la risposta al danno del Dna, come quello causato da errori durante la ...

Monsanto condannata a pagare 290 milioni di dollari a un giardiniere ammalato di cancro. C'è nesso fra glifosato e Tumori : Una giuria californiana ha condannato il gigante chimico Monsanto a pagare quasi 290 milioni di dollari a un giardiniere per non aver avvertito che un diserbante poteva causare il cancro. L'azienda ha già annunciato che presenterà ricorso. Dopo un mese di dibattimento, i giurati hanno sentenziato all'unanimità che la Monsanto ha agito con "malizia", nascondendo i possibili effetti sull'uomo, e che i suoi diserbanti hanno ...

Pensava di avere lo stomaco gonfio ma erano due Tumori : «Non potrò più avere figli» : Mette al mondo due gemelli, ma il suo è un caso raro al mondo: ecco perché Uno dei tumori era 'grosso come una palla da rugby', uno pesava 4,5 kg, l'altro di 1.8 kg. Originaria di Newcastle , si è ...

Campania maglia nera per i Tumori : stanziati i fondi per l’acquisto delle parrucche : La Campania continua a detenere il triste primato della maglia nera per l’incidenza di alcune forme di tumore. In Italia (dati AIOT) ogni anno si registrano circa 38mila nuovi casi di tumore al polmone il 15% dei quali (circa 4.800 pazienti) in Campania. Inoltre, nonostante a livello nazionale i casi di tumori sono diminuiti del 2,5% tra il 2008 e il 2016, in Campania un’incidenza della neoplasia in questione maggiore rispetto alla media ...

I Tumori al seno e alla prostata possono essere condizionati dagli orari dei nostri pasti : Anche il momento in cui mangiamo ha un'influenza, oltre a che cosa e in quale quantità, sul rischio di ammalarsi di cancro: nel caso specifico al seno e alla prostata, i più diffusi con le dovute ...

Tumori : prima rimozione di parte del fegato su un paziente sveglio : Primo intervento chirurgico in Italia di rimozione di una consistente parte di fegato – colpito da tumore maligno “rotto” – su una paziente sveglia e cosciente, sottoposta alla sola anestesia spinale peridurale prolungata: ad eseguirlo, nei giorni scorsi, è stata l’equipe chirurgica del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno (Caserta) guidata dal professore Fulvio Calise, coadiuvata dall’equipe ...

Tumori : scegliere medicina complementare può ridurre sopravvivenza : ... di conseguenza, "avevano un rischio maggiore di non sopravvivere rispetto a chi si era affidato alle terapie standard riconosciute dalla scienza". I ricercatori hanno esaminato 1.290 pazienti ...

