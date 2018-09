Tumore al colon | quali sono i segnali che possono salvare la vita

Il Tumore del colon-retto è tra i più diffusi : come ci si accorge di essere malati. Tutti i sintomi (alcuni spaventosi) da riferire al medico : Il cancro del colon-retto è uno dei più letali. Ogni anno, nel mondo colpisce circa 600.000 persone. E, come ha spiegato il dottor Gianni Milito su Dagospia, è il secondo tumore per incidenza. Le cause della sua comparsa, però, sono ancora sconosciute. In genere i tumori del colon-retto colpiscono il tratto finale del tubo digerente. Il più delle volte sono dovuti a una trasformazione in senso maligno di polipi, piccole escrescenze ...