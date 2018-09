: Crollo ponte: Toti, giustizia prima cosa: Genova non sarà piegata, al governo chiedo aiuti non disturbi - ansa_liguria : Crollo ponte: Toti, giustizia prima cosa: Genova non sarà piegata, al governo chiedo aiuti non disturbi - NotizieIN : Toti al governo: ora aiuti,non disturbi - TelevideoRai101 : Toti al governo: ora aiuti,non disturbi -

"La giustizia è la prima cosa e la Procura sta facendo uno straordinario lavoro", ha detto il governatore della Liguria, a un mese dal crollo del ponte Morandi che ha causato 43 morti. Tuttavia,"non sarà la caduta di un ponte a piegare Genova,la città vuole tornare a correre",ha aggiunto,e oggi in piazza"ribadiremo a tutti tale volontà" Poi:"Alchiediamo di poter continuare a non avere,ma, perché l'unico compito ora e riaprire il ponte.La politica non si sovrapponga alla giustizia",ha continuato.(Di venerdì 14 settembre 2018)