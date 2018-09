Torino ricorda Marchionne. Gremito il Duomo

Fca - big dell'economia e lavoratori ricordano Marchionne. Al Duomo di Torino la commemorazione : Torino - Per commemorare Marchionne sono arrivati al Duomo di Torino esponenti della finanza, industria, politica e amministrazioni locali, come il presidente della Regione Piemonte, Sergio...

Torino - Duomo gremito per ricordare Marchionne : Si celebra oggi, nel Duomo di Torino, la messa solenne celebrata dall'arcivescovo per la commemorazione di Sergio Marchionne, ex amministratore delegato del gruppo Fca, Ferrari ed ex presidente di Cnh Industrial, scomparso il 25 luglio 2018.Nei primi banchi della chiesa hanno preso posto la compagna Manuela e i parenti del manager, arrivati dall'Abruzzo. Presenti alla cerimonia anche i vertici di Fca, il presidente John Elkann con la moglie ...