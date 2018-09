Torino rende omaggio a Sergio Marchionne | tra manager ed operai

Torino - Mazzarri : 'La squadra sta prendendo forma' : Così Walter Mazzarri , allenatore del Torino , intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare un bilancio durante la sosta per le nazionali. ' Con la Spal abbiamo fatto un'ottima gara, ma abbiamo ...

L'Inter si fa riprendere dal Torino : da 2-0 a 2-2. Icardi non punge : L' Inter di Luciano Spalletti stenta ancora in campionato e dopo aver perso all'esordio contro il Sassuolo, pareggia per 2-2, facendosi rimontare due gol di vantaggio, contro il Torino del grande ex ...

Torino - Baselli verso il forfait. Soriano si prende San Siro? : Può un grande dubbio, Baselli sempre più a rischio: anche ieri ha lavorato a parte, alimentare certezze altrettanto solide per Mazzarri? Sì, se la storia riguarda il ginocchio destro k.o. del ...

“Uniti dal destino - per sempre amici”. La Chapecoense visita Superga e rende omaggio al Grande Torino : “Uniti dal destino, per sempre amici”. C’è un filo rosso che collega la storia della squadra brasiliana della Chapecoense con il Torino Fc. Due società storiche che in epoche diverse hanno vissuto due drammi simili. Il 4 maggio del 1949 l’aereo del “Grande Torino” si schiantò sulla collina di Superga cancellando la squadra più forte, capace di vincere cinque scudetti consecutivi dal 1943 al 1949. Il 28 novembre 2016 la stessa sorte tocca ...

Torino : CR7 scende in campo E si prende la sua Juventus : E venne il giorno. Del primo allenamento di Cristiano Ronaldo a Torino. Con la maglia della Juventus. Oggi, alla Continassa tirata a lucido, in compagnia di alcuni compagni pure loro attesi alla ...

Fca : i manager riuniti al Lingotto di Torino - il titolo riprende : Prosegue l'esame dei settori operativi sotto la guida del nuovo ad Manley. Domani saranno resi noti i conti del secondo trimestre del 2018. a piazza affari rimbalzano i titoli della galassia Fca -

Torino - Zaza si prende tempo e aspetta la chiamata : Torino - Il sogno di tutti i tifosi granata è quello di vedere una coppia offensiva formata da Belotti e Zaza . Che, poi, può diventare anche la coppia azzurra visto che il nuovo commissario tecnico ...

Ermanno Olmi - Il Torino Film Festival rende omaggio al maestro scomparso : Il Torino Film Festival renderà omaggio a Ermanno Olmi. Al regista scomparso lo scorso 7 maggio verrà dedicata una intera giornata della 36ma edizione della kermesse, in programma dal 23 novembre al ...

Cristiano Ronaldo prende casa nel cuore di Torino : Ronaldo, uno dei calciatori più pagati al mondo, muove tantissimi milioni di euro. Così, i fan già si domandano su quale auto lo vedranno sfrecciare per le strade di Torino. Basta attendere ancora ...

#Leggenda #E7ERNO : il saluto a Ronaldo. Che si prende Torino #Juventus : E' molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni pieni ...

