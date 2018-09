Torino | Duomo gremito per ricordare Marchionne

ilgiornale

(Di venerdì 14 settembre 2018) Si celebra oggi, neldi, la messa solenne celebrata dall'arcivescovo per la commemorazione di Sergio, ex amministratore delegato del gruppo Fca, Ferrari ed ex presidente di Cnh Industrial, scomparso il 25 luglio 2018.Nei primi banchi della chiesa hanno preso posto la compagna Manuela e i parenti del manager, arrivati dall'Abruzzo. Presenti alla cerimonia anche i vertici di Fca, il presidente John Elkann con la moglie Lavinia e il nuovo amministratore delegato Mike Manley. Sono arrivati inanche gli altri successori di: Louis Camilleri, l'ad di Ferrari, e la presidente di Cnh Industrial, Suzanne Heywood. Non solo. Hanno fatto il loro ingresso in chiesa, per essere presenti alla cerimonia , anche Andrea Agnelli, Massimiliano Allegri e Chiellini, in rappresentanza della Juventus.Anche la politica ha voluto rendere omaggio all'imprenditore: ...