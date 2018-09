TLC | gara 5G | in seconda giornata offerte a 2 | 9 miliardi

TLC : Giacomelli - bene bando gara 5G - grande opportunità : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Che ci sia presto il bando per la gara delle frequenze è senza dubbio una buona notizia. E positiva è la centralità che il ministro Di Maio sta dando a questo tema”. Ad affermarlo in una nota è Antonello Giacomelli, deputato Pd ed ex sottosegretario allo Sviluppo Economico, soddisfatto per l’esplicito apprezzamento del ministro Di Maio sul lavoro fatto fin qui.“Il 5G è una grande ...