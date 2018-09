LIVE Tiro a volo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Riccardo Filippelli per provare a rianimare l’Italia nella finale di skeet : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dei Mondiali di Tiro a volo di Changwon: in Corea del Sud oggi è in palio l’ultimo titolo della rassegna, quello dello skeet senior maschile, che assegna anche le ultime quattro carte olimpiche dellala manifestazione. Trai sei finalisti c’è un italiano. Sarà una giornata molto importante per l’Italia: Riccardo Filippelli ha concluso al terzo posto le eliminatorie e punta ad ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : Riccardo Filippelli unico azzurro in finale - Gabriele Rossetti si arrende allo shoot-off : L’avvio della seconda giornata di skeet maschile ai Mondiali di Tiro a volo 2018 in corso a Changwon (Corea del Sud) sorride in parte ai colori azzurri: Riccardo Filippelli approda in finale grazie allo score di 123 punti, piazzandosi così in terza posizione alle spalle di Vincent Hancock (Stati Uniti) e Jakub Tomecek (Repubblica Ceca); peccato invece per Gabriele Rossetti, soltanto decimo dopo un numeroso shoot-off che gli avrebbe potuto ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara venerdì 14 settembre. Programma - orari e tv : Domani, venerdì 14 settembre, cala il sipario sui Mondiali di Tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud). La rassegna iridata si conclude con l’assegnazione dei titoli di skeet maschile (con annesse quattro carte olimpiche in palio) e skeet femminile juniores. Prima però i tiratori dovranno guadagnarsi un posto tra i primi otto, con le ultime due serie da 25 piattelli. In pedana nella competizione seniores Gabriele Rossetti, Tammaro ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : azzurri a caccia del pass olimpico - ma è vietato sbagliare nelle qualificazioni : I Mondiali di Tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud) termineranno con l’assegnazione del titolo iridato nello skeet maschile. In quanto specialità olimpica, verranno messi in palio inoltre quattro pass per Tokyo 2020. Al termine della prima giornata di qualificazione tutti gli azzurri in gara sono ancora in corsa per accedere in finale, ma attenzione alla classifica cortissima, con addirittura 42 tiratori racchiusi tra i 75 e 72 ...

Tiro a volo e Tiro a segno - Medagliere Mondiali 2018 : le classifiche (generali e sport olimpici) : Sono in corso a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali di tiro a volo e tiro a segno: l’Italia conta diverse medaglie d’oro e lotta per le posizioni di vertice nel Medagliere generale, anche se arranca nelle prove olimpiche, soprattutto nel tiro a segno, dove chiude senza medaglie né pass olimpici, mentre nel tiro a volo arriva la carta olimpica, con tanto di bronzo di Silvana Stanco, nel trap femminile. Di seguito il Medagliere ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : nello skeet maschile tutti gli azzurri sono in corsa per la finale : Finalmente buone notizie da una specialità olimpica ai Mondiali di Tiro a volo in corso a Changwon, in Corea del Sud: nello skeet maschile senior bene i tre tiratori azzurri, che sono ancora in corsa per accedere alla finale di domani. Ovviamente Italia in ottima posizione anche nella classifica a squadre. Male invece Giada Longhi nella gara junior femminile. Nella categoria senior maschile, che assegnerà quattro carte olimpiche, il migliore ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : tutti gli azzurri in gara giovedì 13 settembre. Programma - orari e tv : Dopo una giornata di pausa, gli atleti tornano in pedana per i Mondiali di Tiro a volo 2018 a Changwon (Corea del Sud). Domani, giovedì 13 settembre, prima giornata di gare per lo skeet maschile tra gli seniores, con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli impegnati a sparare i primi 75 piattelli. Verranno effettuate tre serie da 25 piattelli anche nella stessa specialità femminile di categoria juniores, con la sola Giada ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : la presentazione dello skeet maschile. Gabriele Rossetti riuscirà a difendere il titolo iridato? : Dopo una giornata senza gare in programma, a Changwon (Corea del Sud) gli atleti tornano in pedana per la competizione di skeet maschile valida per i Mondiali di Tiro a volo 2018. In quanto specialità olimpica, anche al termine di questa finale verranno assegnati i pass per Tokyo 2020 ai primi quattro classificati. L’Italia scende in campo con Gabriele Rossetti, Tammaro Cassandro e Riccardo Filippelli. Obiettivo principale quello di ...

Tiro a Volo - oltre trecento i partecipanti al campionato nazionale andato in scena a Lonato : Sono stati 309 i giovani che hanno partecipato al campionato nazionale di Tiro a Volo, di scena al Concaverde di Lonato nel fine settimana dell’8 e 9 settembre Tutta la meglio gioventù del Tiro a Volo nazionale si è riunita, sabato 8 e domenica 9 settembre, al Trap Concaverde di Lonato, in occasione del campionato italiano riservato agli Under 21 di skeet e fossa olimpica. Ottima l’affluenza, con più di 300 giovani impegnati a rincorrere ...

Mondiali di Tiro a Volo - gli Stati Uniti trionfano nello Skeet femminile : male le atlete italiane : Tre statunitensi sul podio in Corea del Sud, le atlete italiane invece sono rimaste tutte fuori dalla finale Gli Stati Uniti dominano la finale di Skeet femminile del Mondiale di Changwon in Corea del Sud. A vincere è stata Catlin Connor, che nell’ultima pedana ha superato la connazionale Kimberly Rhode, con loro sul podio, a completare le tripletta a stelle e strisce, Amber English. Le tre si sono anche qualificate per i Giochi di ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : podio tutto a stelle e strisce nello skeet femminile. Oro a Caitlin Connor : Le tiratrici statunitensi monopolizzano il podio dello skeet femminile ai Mondiali di Tiro a volo, in corso a Changwon (Corea del Sud). La macchina Caitlin Connor si arresta dopo un percorso netto di 34 piattelli, compiendo tre errori tra il 35° e il 40°, ma mantiene il sangue freddo in pedana conquistando così il suo primo titolo iridato davanti alle connazionali Kimberly Rhode ed Amber English. Andri Eleftheriou (Cipro) è la prima ad uscire di ...

Tiro a volo - Mondiali Changwon 2018 : tra gli juniores Elia Sdruccioli vince l’oro nello skeet! : Il cielo di Changwon si tinge d’azzurro: ai Mondiali di Tiro a volo, in Corea del Sud, tra gli juniores il nostro Elia Sdruccioli conquista la medaglia d’oro nello skeet al termine di una finale tiratissima con lo score di 55/60. Alle sue spalle lo statunitense Nic Moschetti, che non rompe l’ultimo piattello e si ferma a quota 54. Terzo posto per l’indiano Gurnihal Singh Garcha, eliminato a dieci piattelli dal termine, ...