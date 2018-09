Tim | si conferma per il quindicesimo anno nell' indice di sostenibilità Dow Jones

DIRETTA SBK 2018/ Superbike info streaming video e tv : Rea si conferma in Fp2! Gp Portogallo PorTimao : DIRETTA Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 14:06:00 GMT)

Tim : si conferma per 15 anno consecutivo in Djsi World e Djsi Europe : Roma, 14 set. (AdnKronos) – Tim si conferma per il quindicesimo anno consecutivo nei Dow Jones Sustainability Indices World (Djsi World) e Europe (Djsi Europe). Lo rende noto la società in un comunicato. La revisione annuale per l’ammissione agli Indici di Sostenibilità del Dow Jones avviene a seguito di un rigoroso processo di valutazione dell’azienda svolto da agenzie di rating specializzate che, sulla base di oltre 100 ...

Macron - reddito universale contro povertà : pronti 8 mld/ UlTime notizie - Tripiedi “Conferma le idee M5s" : Francia, Macron annuncia il piano contro la povertà. Ultime notizie, 8 miliardi per copertura sanitaria, asili e sostegno: arriva il reddito universale(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:22:00 GMT)

La Bce lima le sTime di crescita e conferma : il Qe finirà il 31 dicembre. Da ottobre acquisti dimezzati a 15 miliardi : Riviste leggermente al ribasso le stime di crescita per il 2018 e 2019. confermata la conclusione del programma di acquisto di titoli di Stato iniziato nel marzo 2015. Da ottobre il Qe sarà dimezzato, come previsto,dagli attuali 30 miliardi a 15 miliardi. Tassi di interesse a zero almeno fino all’estate del 2019 e politica monetaria molto accomodante a lungo...

Vendemmia. Il Consorzio Tutela Asti Docg conferma le otTime impressioni iniziali : Sono uve sane con un quadro aromatico complesso e ricco di profumi, per una delle migliori vendemmie degli ultimi anni.

Nintendo conferma data e ora del Direct rinviato la setTimana scorsa : Diramando un comunicato stampa arrivato in redazione solo qualche minuto fa, Nintendo ha voluto annunciare che domani 13 settembre a mezzanotte in punto si svolgerà il Direct originariamente previsto per la scorsa settimana, salvo poi essere rinviato a causa del grave terremoto in Giappone che ha colpito l'isola di Hokkaido.Questa presentazione, della durata di circa 35 minuti, sarà dedicata ai titoli per Nintendo 3DS e Nintendo Switch in arrivo ...

BRESCIA - EPIDEMIA POLMONITE : 138 CONTAGI - 2 MORTI/ UlTime notizie - assessore Gallera conferma legionella : Allarme legionella, sono quasi 150 i casi di POLMONITE a BRESCIA: c'è davvero il rischio di un CONTAGIo per colpa di un batterio? Deciso un vertice d'emergenza tra Ats e gestori acquedotti.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Tim - CdA conferma mandato a presentare offerte per asta 5G : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha analizzato e discusso i meccanismi e i processi legati all'asta relativa all'assegnazione delle frequenze 5G. Lo fa sapere la stessa compagnia ...

Tim - CdA conferma mandato a presentare offerte per asta 5G : Il Consiglio di Amministrazione di TIM ha analizzato e discusso i meccanismi e i processi legati all'asta relativa all' assegnazione delle frequenze 5G . Lo fa sapere la stessa compagnia telefonica, ...

Banque de France conferma otTimismo su crescita Parigi : L'economia Francese dovrebbe crescere dello 0,4% nel terzo trimestre di quest'anno rispetto al periodo precedente. E' quanto fa sapere la Banque de France che conferma la sua stima annunciata ad inizio ...

ELEZIONI SVEZIA 2018 - ‘RISCHIO’ ESTREMA DESTRA/ UlTime notizie - Akesson conferma il ‘nuovo trend’ Ue : ELEZIONI SVEZIA 2018, risultati e Ultime notizie: urne aperte oggi fino alle 20. Socialdemocratici e Moderati contro gli Svedesi Democratici di Akesson, la DESTRA anti-migranti(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 11:40:00 GMT)

Brasile - Jair Bolsonaro accoltellato : come sta?/ UlTime notizie : confermato stop a campagna presidenziale : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:18:00 GMT)

Piattaforma Rousseau del M5s bucata da un hacker/ UlTime notizie - confermate le votazioni per le regionali : Rousseau, attacco hacker alla Piattaforma M5s: online nomi donatori. Ultime notizie, Rouge0 colpisce ancora, violando il database del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 12:11:00 GMT)

VACCINI - EMENDAMENTO MAGGIORANZA CONFERMA OBBLIGO/ UlTime notizie - Mattarella : "Scienza merita fiducia" : VACCINI, torna l'OBBLIGO del certificato a scuola? Retromarcia M5s e Lega: torna in pista decreto Lorenzin. In Parlamento è spuntato un EMENDAMENTO del relatore al Milleproroghe...(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 00:44:00 GMT)