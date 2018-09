TIM si aggiudica altre frequenze 5G

GARA 5G AL MISE : ILIAD SI AGGIUDICA LOTTO IN BANDA 700 MHZ/ Ul TIM e notizie TIM - Vodafone - Wind : offerte e asta : asta 5G, aperte le buste al MISE : 2,48 miliardi è il minimo GARA ntito per lo Stato dalle società ammesse. Ed è la somma auspicata dalla legge di Bilancio 2018. Le Ultime notizie (Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:50:00 GMT)

Vela – Trofeo Simone Lombardi OpTIMist - la Fraglia Riva si aggiudica una splendida vittoria : Il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate La Fraglia Vela Riva si aggiudica il Trofeo Simone Lombardi Optimist organizzato in questi gg dalla vicina Fraglia Vela Malcesine: il Trofeo è stato vinto come club grazie all’ottimo piazzamento dei suoi primi atleti juniores alla fine delle 7 prove disputate: 3° Alex Demurtas, 4ª Emma Mattivi, 5° Marco ...