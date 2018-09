Tifone Mangkhut prossimo alle Filippine

Il super Tifone Mangkhut ha quasi raggiunto le Filippine : si temono gravi danni : Il super tifone Mangkhut si dirige verso coste settentrionali delle Filippine, e nel fine settimana investirà Taiwan e Hong Kong, con venti a 240 nodi orari che fanno temere danni significativi alle infrastrutture e all’attività economica delle aree lungo la sua rotta. Mangkhut è stato classificato “super tifone” dall’Osservatorio meteorologico di Hong Kong. Il tifone dovrebbe abbattesi sulla provincia filippina di ...

Tifone Mangkhut : si teme per Filippine e Hong Kong : Mentre l’uragano Florence sta colpendo la East Coast degli Stati Uniti, il Tifone Mangkhut, raggiunta la categoria 5, la massima prevista nella scala Saffir-Simpson, si avvicina sempre di più all’isola di Luzon, nel nord delle Filippine, dove è atteso per sabato. Ordinata l’evacuazione di migliaia di persone nelle Filippine e nel sud della Cina. Più forte di Florence Secondo il meteorologo della CNN Brandon Miller, il Tifone Mangkhut è più ...

Dal super Tifone Mangkhut all’uragano Florence : 6 cicloni tra Atlantico e Pacifico : Tra Atlantico e Pacifico sono 6 gli uragani che stanno imperversando in queste ore. Tre cicloni sono presenti nel Nord Atlantico, mentre nel Pacifico tropicale è presente il super tifone Mangkhut che fa registrare venti a 265 km/h. Florence, declassato a 2ª categoria, si sta muovendo in direzione delle coste di Carolina del Nord e del Sud, con venti a 177 km/h: nelle aree a rischio è stato diramato l’ordine di evacuazione (nelle zone ...

Il Tifone Mangkhut minaccia le Filippine : raffiche a 255 km/h - migliaia di evacuati : migliaia di persone sono interessate dall’ordine di evacuazione dalle zone costiere del nord delle Filippine, in previsione dell’arrivo sabato del tifone Mangkhut, accompagnato da raffiche fino a 255 km/h. In totale sono 10 milioni coloro che vivono nelle regioni sulla traiettoria della tempesta, in queste ore nel Pacifico. Secondo le previsioni, saranno colpite anche milioni di persone che vivono sulle coste meridionali della ...

