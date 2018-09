Tiberio Timperi sbianca in diretta | «Non si può bestemmiare qui?»

La Vita in Diretta - “grande tensione tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini”. E anche l’auditel ne risente : Tira una brutta aria a La Vita in Diretta con l’ormai visibile rivalità tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Una escalation di episodi e gaffe che ha portato lo storico contenitore di Rai1 al centro della scena mediatica nei giorni scorsi. “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”, aveva scherzato Timperi riferendosi alla collega che aveva raccontato di un esame sostenuto con Maurizio Costanzo. Francesca si ...

La Vita in Diretta - schiaffo a Tiberio Timperi : 'Ti ho invitato a cena fuori ma tu hai detto no' : Ospiti a La Vita in Diretta oggi, giovedì 13 settembre, sono stati Vanessa Incontrada e Lino Guanciale per presentare la fiction Non dirlo al mio capo 2 che debutterà questa sera in prima serata. Per ...

“Adesso basta!”. Terremoto a La vita in diretta. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini - ultimo avvertimento : La vita in Diretta è iniziata bene. Almeno, sotto il profilo dei dati auditel: in questi primi dieci giorni di trasmissione è stata battuta, ripetutamente, la rivale dei canali Mediaset, vale a dire Barbara d’Urso e il suo Pomeriggio Cinque. Una nota di sollievo per viale Mazzini considerato che al momento nelle restanti fasce orarie è quasi tutto in favore del Biscione: Caterina Balivo e Bianca Guaccero, in questi primi quattro giorni di ...

La Vita in Diretta - Tiberio Timperi si commuove in trasmissione : ecco perché : Non capita spesso di vedere un conduttore televisivo commuoversi durante un’intervista. Ormai siamo abituati a presentatori impostati, troppo legati al copione o impassibili anche di fronte a storie toccanti. Tiberio Timperi, nella puntata di ieri de La Vita in Diretta, ha dimostrato di avere un cuore. L’argomento trattato era di quelli delicati, il cancro. Ospite in studio Rosanna Banfi, figlia di Lino, che per anni ha combattuto ...

