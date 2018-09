“Tiberio Timperi e Francesca Fialdini?” La vita in diretta | la vendetta di Marco Liorni

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018)torna in televisione. No, carissimi fan del ‘sex-symbol’ della rete pubblica, non sarà alla guida de Lain. Per lui un programma del tutto nuovo in una fascia oraria alquanto complessa. Dovrà battagliare con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Alla rete del Biscione, infatti, quest’anno la Rai ha deciso di rispondere con un nuovo format televisivo, ItaliaSì. A spiegare come funziona il nuovo programma tv è lo stessoin una lunga intervista concessa a Vanity-Fair: “Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che si è inventata: qualsiasi motivo che possa spingere qualcuno a condividere un’esperienza”. Di fronte al personaggio del momento, aggiunge il conduttore, ci saranno due tipologie differenti di ...