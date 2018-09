The Sinner 2×07 | prospettive rovesciate | il ritorno di…

The Sinner 2×08 : nel finale di stagione - il vero passato di Marin (VIDEO) : The Sinner 2×08 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv thriller andrà in onda su USA Network mercoledì, 19 settembre 2018. “Part VIII” ci darà tante risposte e verranno chiariti tutti i punti interrogativi rimasti ancora aperti. La trama di The Sinner 2×08 ci suggerisce che non sappiamo davvero tutto su Marin. The Sinner 2×08 trama e anticipazioni Marin è uno dei punti centrali della sinossi ...

The Sinner 2×08 : nel finale di stagione - il vero passato di Marin : The Sinner 2×08 trama e promo – Il finale di stagione della serie Tv thriller andrà in onda su USA Network mercoledì, 19 settembre 2018. “Part VIII” ci darà tante risposte e verranno chiariti tutti i punti interrogativi rimasti ancora aperti. La trama di The Sinner 2×08 ci suggerisce che non sappiamo davvero tutto su Marin. The Sinner 2×08 trama e anticipazioni Marin è uno dei punti centrali della sinossi ...

The Sinner 2×06 recensione : il Male ha il volto del Bene : The Sinner 2×06 recensione – Il sesto episodio è andato in onda su USA Network domenica, 2 settembre 2018. “Part VI” ci ha svelato molto sui diversi personaggi incontrati nel corso di questa seconda stagione e non solo. Andando avanti con l’articolo troverete diversi spoiler su The Sinner 2×06: attenzione. The Sinner 2×06 sinossi in breve Ambrose è vicino alla verità e grazie ad un indizio risalirà fino al ...

The Sinner 2×07 : Julian è fuggito? : The Sinner 2×07 trama e promo – Part VII andrà in onda su USA Network mercoledì, 12 settembre 2018. Il settimo episodio ci svelerà qualcosa di più sui protagonisti che abbiamo conosciuto nella seconda stagione, ma spingerà anche Ambrose e Heather verso un nuovo pericolo. La sinossi di The Sinner 2×07 potrebbe rivelare inoltre che i due poliziotti riusciranno a risolvere le tensioni precedenti. The Sinner 2×07 trama e ...

The Sinner 2×05 recensione : chi è il vero padre di Julian? : The Sinner 2×05 recensione – Il quinto episodio è andato in onda su USA Network domenica, 26 agosto 2018. Part V ci aiuta a comprendere meglio alcune dinamiche di Mosswood ed i suoi abitanti: al centro il passato, il Faro, Vera e Marin. The Sinner 2×05 spinge inoltre Ambrose verso il limite e la solitudine: dopo aver perso anche Heather, gli rimane solo l’alleata più improbabile. The Sinner 2×05 sinossi in ...

The Sinner 2×06 : Vera è pronta a parlare! | VIDEO : The Sinner 2×06 trama e promo – Il sesto episodio della serie Tv andrà in onda su USA Network mercoledì, 5 settembre 2018. Part VI ci aiuterà a comprendere qualcosa di più su Mosswood ed i suoi misteri, ma anche sul rapporto fra Julian e Vera. La trama di The Sinner 2×06 promette una svolta nel caso del ragazzino, ancora in prigione con l’accusa di duplice omicidio. The Sinner 2×06 trama e anticipazioni La sinossi ...

The Sinner 2×05 : un nuovo omicidio? | VIDEO : The Sinner 2×05 trama e promo – Il quinto episodio della serie Tv andrà in onda su USA Network mercoledì, 29 agosto 2018. Scopriremo che cosa succederà mentre Julian si sottopone alla prima udienza in tribunale, che potrebbe portare ad una sua condanna definitiva. La trama di The Sinner 2×05 ci mette però in guardia sui nuovi sviluppi ottenuti da Ambrose. The Sinner 2×05 trama e anticipazioni Sarà il detective ancora una ...

The Sinner 2×04 recensione : un traumatico labirinto : The Sinner 2×04 recensione – La quarta puntata della serie Tv è andata in onda su USA Network mercoledì, 22 agosto 2018. Abbiamo scoperto qualche particolare in più sulla personalità di Julian, mentre Ambrose e Heather continuano a lottare con i rispettivi demoni. La recensione di The Sinner 2×04 che trovate qui di seguito contiene alcuni spoiler necessari per analizzare l’episodio. The Sinner 2×04 sinossi in ...

The Sinner 2×03 recensione : il mistero si infittisce : The Sinner 2×03 recensione – Il terzo episodio della serie Tv è andato in onda sulla USA Network mercoledì, 15 agosto 2018. La trama ci aiuta a comprendere che cosa potrebbe essere accaduto nella comunità guidata da Vera, ma un nuovo colpo di scena è pronto ad aumentare i punti interrogativi. The Sinner 2×03 ci fa sorgere dei dubbi persino su Ambrose. The Sinner 2×03 sinossi in breve Vera scopre che Julian verrà processato ...

The Sinner 2×04 : ritorno a Mosswood : The Sinner 2×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv, dal titolo “Part IV“, andrà in onda su USA Network giovedì 22 agosto 2018. Questa volta Ambrose dovrà ritornare sui suoi passi per saperne di più sulla comunità di Vera e sullo stesso Julian. La trama di The Sinner 2×04 vede infatti il protagonista affrontare la madre di Julian per riuscire a comprendere la verità su Mosswood. The Sinner 2×04 ...