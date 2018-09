Terremoto Molise | in Gazzetta Ufficiale la delibera del CdM sullo stato di emergenza

Terremoto tra Campania e Molise : nessun danno segnalato : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 3 km nordovest da Pontelandolfo (Benevento) alle 04:22:30 ad una profondità di 13 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano, al momento, danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita anche nei Comuni vicini all’epicentro, come Morcone, San Lupo, Casalduni, Campolattaro, San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, Sassinoro e Cerreto ...

Terremoto Molise - il governatore : recepito il 50% delle nostre richieste : “Ringrazio il presidente Conte e gli altri esponenti del Governo per aver recepito le nostre istanze, anche se, da notizie in nostro possesso, la dotazione finanziaria dovrebbe essere pari a 2 milioni di euro, esattamente la meta’ del budget da noi richiesto“: lo ha dichiarato il governatore del Molise, Donato Toma, in riferimento alla quanto delibera di ieri del Consiglio dei Ministri, che ha dichiarato lo stato di emergenza ...

Terremoto in Molise - viaggio tra chi non si arrende : "Vede", mi indica con la mano tremolante un abitate di Montecilfone, "fino al 16 agosto, giorno del Terremoto di magnitudo 5,2, queste strade erano invase dai turisti. C"erano così tante persone che i tavolini dei bar si disponevano lungo tutta questa via ed erano sempre occupati. Si faceva quasi fatica a camminare. Ovunque vi era tanta allegria. Ora invece...". Ora invece queste stesse stradine, con le loro atmosfere romantiche, sono ...

Terremoto Molise : inagibile il municipio di Portocannone : Dichiarato inagibile il municipio di Portocannone a causa di lesioni rilevate dopo il sisma del 14 e 16 agosto scorso. Gli uffici municipali saranno trasferiti a Palazzo Manes. Si aggrava la situazione in paese. Intanto non c’e ancora una soluzione per la scuola, interessata da ordinanza di inagibilita’ nei giorni scorsi. L’iniziale progetto di trasferire gli alunni nel plesso di San Martino in Pensilis (Campobasso) potrebbe ...

Terremoto Molise : la Giunta chiede lo stato di emergenza - 4 milioni per gli interventi più urgenti : La Regione Molise ieri ha ufficialmente chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza al governo nazionale in riferimento allo sciame sismico che dal 14 agosto interessa in particolare la zona fra Montecilfone, Palata e Larino. Il primo fabbisogno quantificato è di 4 milioni, per gli interventi più urgenti. L'articolo Terremoto Molise: la Giunta chiede lo stato di emergenza, 4 milioni per gli interventi più urgenti sembra essere il primo su ...

Terremoto Molise : il sindaco di Pescolanciano chiude la scuola : “L’edificio scolastico di Pescolanciano (Isernia) non ha superato le verifiche antisismiche e, il 12 settembre, non sarà riaperto per accogliere gli alunni”. Lo ha dichiarato il sindaco, Manolo Sacco. L’edificio ospita una trentina di ragazzi, tra scuole primarie e secondarie di primo grado. “La struttura – ha spiegato Sacco – risale agli anni ’60. Abbiamo affidato le verifiche a esperti esterni ...