Terremoto a Ischia | c' è il decreto | ' Aiuti anche a chi ha fatto mini-abusi'

Conte a Ischia : ecco cosa ha detto su Terremoto - Ilva e fondi della Lega : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto visita oggi ai terremotati di Ischia. Il premier ha prima effettuato un sopralluogo nella zona rossa di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, poi ha incontrato i sindaci dell’isola presso la sala consiliare del Comune di Lacco Ameno. Diversi gli spunti forniti da Conte al termine dell’incontro, quando si è intrattenuto con i giornalisti presenti: "Dall'agosto del 2017 è passato troppo tempo - ...

Terremoto - Conte a Ischia : “Ricostruzione non in luoghi a rischio idrogeologico” : “Non esistono terremoti di Serie A e di Serie B, dobbiamo favorire una ricostruzione nella legalità, consentendola laddove è possibile. Se c’è rischio idrogeologico non posso assumermi la responsabilità. Dobbiamo pensare anche a una edilizia sociale alternativa“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, oggi a Ischia, un anno dopo il sisma che ha colpito l’isola. L'articolo Terremoto, Conte a Ischia: ...

Terremoto Ischia : Conte incontra Ciro - il bimbo-eroe del sisma : Il premier Giuseppe Conte, oggi in visita a Ischia, ha incontrato nel municipio di Lacco Ameno il piccolo Ciro, il bimbo-eroe del sisma, nominato Alfiere della Repubblica dal Quirinale. E’ stato estratto dopo 16 ore sotto le macerie della sua casa crollata durante la scossa del 21 agosto 2017: a soli 11 anni, aveva protetto, incoraggiato e salvato i suoi fratellini di 7 mesi e 8 anni. L'articolo Terremoto Ischia: Conte incontra Ciro, il ...

Terremoto Ischia : Borrelli dedica la cittadinanza onoraria alla Protezione Civile : “E’ un riconoscimento che mi inorgoglisce, ma è un riconoscimento che va a tutti gli uomini e le donne della Protezione Civile e che ci conferma che abbiamo lavorato bene“, così il Capo Dipartimento, Angelo Borrelli, al quale ieri è stata conferita la cittadinanza onoraria nel corso del Consiglio Comunale a Casamicciola per il primo anniversario del Terremoto di Ischia. “alla fragilità del nostro Paese che in questi ...

Ischia un anno dopo il Terremoto - l'altolà del commissario : 'Chi ha fatto abusi non sarà risarcito' : Ischia - Ha scelto di incontrare subito i cittadini di Casamicciola e gli sfollati Carlo Schilardi, ieri mattina sull'isola, nell'anniversario del sisma, per la sua prima uscita ufficiale come ...

Terremoto Ischia : Di Maio - ora avete governo amico : "Oggi sono a Ischia per l'anniversario del Terremoto. Per un anno lo Stato non ha fatto nulla e ha trattato gli ischitani come dei terremotati di serie b. Non sarà piu' cosi'. Adesso i cittadini hanno un governo amico, un governo che vuole bene a quest'isola e ai suoi abitanti. Non saranno più lasciati soli!" Lo scrive il vicepremier M5s, Luigi Di Maio, su Facebook. "E chi ha ancora ...

Terremoto Ischia : Di Maio a celebrazioni : ANSA, - NAPOLI, 21 AGO - Il vicepresidente e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, questa sera sarà ad Ischia dove parteciperà alle celebrazioni per l'anniversario del ...

Terremoto Ischia - un anno dopo : una corona di fiori - una messa e un minuto di silenzio in ricordo delle vittime : Oggi verrà conferita la cittadinanza onoraria al capo della Protezione civile Angelo Borrelli e si terrà della messa in memoria delle vittime: il Comune di Casamicciola Terme ricorda così il primo anniversario del Terremoto di magnitudo 4 che, alle 20:57 del 21 agosto 2018, colpì l’isola d’Ischia e in particolare il comune termale, dove si registrarono le uniche due vittime del sisma. Nel pomeriggio verrà deposta una corona nella ...