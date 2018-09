Telegram X si aggiorna in beta e supporta finalmente la lingua italiana

Telegram Messenger : disponibile un aggiornamento per Windows 10 Mobile : Dopo poche ore da Unigram, anche l’app ufficiale di Telegram Messenger si è aggiornata per tutti gli smartphone con a bordo Windows Phone 8.1 e Windows 10 Mobile. Changelog (V 3.3.0.0) Telegram Passport ora supporta più tipi di dati, incluse le traduzioni dei documenti. Miglioramento dell’algoritmo di hashing della password per una migliore protezione dei dati di Telegram Passport. Esporta le tue chat usando l’ultima versione di Telegram ...

Telegram Desktop si aggiorna per Windows 10 : rinnovato il tema notturno : Telegram Desktop per Windows 10, la versione del client .exe convertita mediante Project Centennial, ha ricevuto pochi minuti fa un nuovo aggiornamento numerato 1.3.13 sul Microsoft Store che, fra le altre novità, introduce un rinnovato tema notturno basato su un blu leggermente più chiaro e moderno. Changelog ufficiale Esporta i dati dalle chat usando il menù ‘…’ in alto a destra. Aggiunto un nuovo tema notturno. Puoi ora ...

Telegram si aggiorna con la possibilità di esportare le chat e miglioramenti per le notifiche : Da Telegram arriva un nuovo aggiornamento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte

Telegram per Windows 10 Mobile si aggiorna : introdotto Telegram Passport : Durante la serata di ieri, l’app ufficiale di Telegram sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile si è aggiornata introducendo il supporto per Telegram Passport. Cos’è Telegram Passport? Telegram Passport è un metodo di autorizzazione unificato per servizi che richiedono un’identificazione personale. Consente di archiviare i documenti di identità e i dati nel cloud Telegram con crittografia End-To-End e condividerli con i ...

Incessanti problemi Telegram anche il 30 luglio : non funziona - aggiornamento continuo : Ci risiamo, i problemi Telegram che non funziona via app per Android e iPhone ma pure attraverso il servizio web sono palesi oggi 30 luglio. Il tutto dopo che circa 24 ore fa abbiamo assistito ad un altro poderoso down in tutto il mondo. Cosa sta succedendo in questi minuti? I problemi Telegram si sarebbero manifestatio in prima battuta intorno alle 19:30 di questa sera e sono più che mai concreti al momento di questa pubblicazione. Aprendo ...

Telegram e Telegram X si aggiornano : chat segrete - GIF e nuovi pulsanti tra le novità : Arriva un aggiornamento per le due applicazioni di messaggistica istantanea, Telegram e Telegram X. Le novità delle nuove versioni sono diverse per le […]

Telegram X si aggiorna alla versione 0.20.10.298 beta introducendo la possibilità di salvare i video messaggi : Telegram X si aggiorna alla versione 0.20.10.298 beta portando con sé tante novità e diversi miglioramenti che vanno a perfezionare quest'applicazione.