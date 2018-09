Taser | i primi “utilizzi” a Firenze e Reggio Emilia per fermare un 24enne turco e un

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 settembre 2018) Dopo il primo utilizzo a scopo intimidatorio – a Milano, nei pressi della stazione Centrale – negli ultimi giorni ilè stato utilizzato. Il primo episodio nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 settembre a, vicino alla Fortezza Da Basso. Un, senza fissa dimora, visibilmente agitato e totalmente nudo, inveiva contro i passanti in atteggiamenti minacciosi, e aveva anche preso a pugni due clochard. All’arrivo dei carabinieri si è scagliato contro di loro e il capo pattuglia si è visto costretto a sparare due coppie di dardi per immobilizzarlo. Poi sono intervenuti gli operatori 118, che lo hanno portato all’ospedale di Santa Maria Nuova, dov’è stato ricoverato in psichiatria. Dallo stesso reparto era stato dimesso non più di una decina di giorni prima. “Primo utilizzo delanche asu undi 24 anni che, ...