Tale e quale show | Diretta 14 settembre 2018

MASSIMO DI CATALDO È ALAN SORRENTI/ Un cantante è davvero favorito in questa gara? (Tale e quale show 2018) : MASSIMO Di CATALDO, il cantante di "Se adesso te ne vai" è stato rilanciato dal programma "Ora o mai più" e quest'anno sarà nella squadra dello show di Rai Uno. (Tale e quale show) (Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:21:00 GMT)

MATILDE BRANDI È GERI HALLIWELL / Un'esibizione nata a "Torno sabato" (Tale e Quale Show 2018) : MATILDE BRANDI è tra i 12 concorrenti dell'ottava edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai 1. La ballerina riuscirà a smentire i bookmakers?(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:16:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018/ Concorrenti - classifica e diretta : arriva la Iena Andrea Agresti (14 Settembre) : Tale e Quale Show 2018, diretta e Concorrenti prima puntata 13 settembre: Carlo Conti omaggia Fabrizio Frizzi e garantisce risate con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:07:00 GMT)

ANDREA AGRESTI È UMBERTO TOZZI / Da Le Iene Show a "Gloria" (Tale e quale show) : ANDREA AGRESTI, l'ex storico inviato e conduttore de Le Iene Show torna protagonista per un'avventura davvero molto diversa dal solito su Rai Uno. (Tale e quale Show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 23:04:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Antonella Elia imita Madonna VIDEO : Antonella Elia ha imitato Madonna nella prima puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 14 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Antonella Elia imita Madonna Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

ANTONELLA ELIA È MADONNA / La showgirl non ci sta : "Volevo anche ballare!" (Tale e quale show) : ANTONELLA ELIA, da scomparsa a rediviva: è sicuramente uno dei volti più famosi del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Riceverà delle critiche? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:56:00 GMT)

Luxuria imita Ghali a Tale e Quale Show - la Goggi : “Più intonata dell’originale” : Loretta Goggi critica Ghali a Tale e Quale Show dopo l’imitazione di Vladimir Luxuria Loretta Goggi stronca Ghali a Tale e Quale Show. L’artista ha approfittato dell’imitazione di Vladimir Luxuria per definire il rapper del momento “poco intonato”. Nel giudicare l’ex parlamentare per la sua performance, la bionda giurata ha definito Vladimir molto più intonata […] L'articolo Luxuria imita Ghali a Tale e ...

Tale e Quale Show - Carlo Conti inaugura gli studi televisivi Fabrizio Frizzi e si commuove in diretta : Fabrizio Frizz i. Va a lui il primo pensiero di Carlo Conti che stasera è in onda su Rai1 con la prima puntata di Tale e Quale Show. Proprio con il suo varietà, Conti inaugura gli studi Fabrizio ...

ANTONIO MEZZANCELLA È ERMAL META/ Il ritorno con un pezzo veramente tosto (Tale e quale show) : ANTONIO MEZZANCELLA, l'avventura del programma di Rai Uno deve ancora iniziare ma questi è già consdierato da tutti il super favorito per la vittoria finale. (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:40:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Guendalina Tavassi imita Giusy Ferreri VIDEO : Guendalina Tavassi ha imitato Giusy Ferreri nella prima puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 14 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Guendalina Tavassi imita Giusy Ferreri Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si ...

GUENDALINA TAVASSI È GIUSY FERRERI / Il suo è il percorso più complicato? (Tale e quale show 2018) : GUENDALINA TAVASSI è pronta per mettersi alla prova nella nuova edizione "Tale e quale show", il programma condotto da Carlo Conti al via venerdì 14 settembre, in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:30:00 GMT)

Tale E QUALE SHOW 2018/ Concorrenti - classifica e diretta : l'"incredibile" Alessandra Drusian (14 Settembre) : TALE e QUALE SHOW 2018, diretta e Concorrenti prima puntata 13 settembre: Carlo Conti omaggia Fabrizio Frizzi e garantisce risate con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:26:00 GMT)

Tale e Quale Show 2018 : Vladimir Luxuria imita Ghali VIDEO : Vladimir Luxuria ha imitato Ghali nella prima puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 14 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Vladimir Luxuria imita Ghali Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti ...

Tale e Quale Show 2018 : Raimondo Todaro imita Gene Kelly VIDEO : Raimondo Todaro ha imitato NOME nella prima puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 14 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Raimondo Todaro imita Gene Kelly Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I concorrenti infatti si sono esibiti rigorosamente ...