#Tajani a #Moscovici, in Italia non ci sono dittatori. Commissione Ue non usi linguaggio offensivo verso Stati membri

"La Commissione Ue non deve usare un linguaggio offensivo verso gli stati membri.Dano dico che nel nostro Paese non ci sono dittatori".Così il presidente del Parlamento europeo Antoniocommenta le affermazioni di Pierre,commissario Ue all'economia."In"non c'è Hitler", aveva detto tra l'altro,"ma tanti piccoli Mussolini". "Era meglio chefosse rimasto in silenzio", ha sottolineato.(Di venerdì 14 settembre 2018)