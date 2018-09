Tagli ai fondi per disabili | le associazioni | “Senza ripristino di quei 10 milioni

Il sindaco di Palermo si rifiuta di accogliere Conte in città : “Ha Tagliato fondi a scuola e legalità” : Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in polemica con il governo, si è rifiutato di accogliere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in visita ufficiale in città: "Il Governo stanotte taglia 16 milioni per scuole e legalità e da Conte oggi arrivano parole vuote di significato". Durissima la replica di Conte: "Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però ieri sera lavorando fino ...

[Il retroscena] La notte della lunga batTaglia in aula contro il Taglio dei fondi alle periferie e in favore dei vaccini : Una notte di battaglia parlamentare, la prima in tre mesi di legislatura, dedicata a chi dice che "questa maggioranza non ha opposizione". Una resistenza "in nome dei principi" contro un decreto che ...

Pier Silvio Berlusconi : "Tagliare fondi a editoria? Di Maio non complichi un mestiere già difficile" : "Di Maio non complichi un mestiere già difficile". Pier Silvio Berlusconi commenta così le parole di Luigi Di Maio che promette di tagliare i finanziamenti pubblici alla stampa."Onestamente le dichiarazioni di Di Maio mi sembrano più dovute a propaganda che a necessità reali", ha detto l'ad di Mediaset durante la presentazione della nuova Rete 4, "Il mondo dell'editoria è già sotto pressione in generale. E in Italia ancora di più. Non mi sembra ...

Treni regionali - Tagliaferri - Fd'I - chiede fondi per le telecamere di videosorveglianza a bordo : Irregolarità al 'Boat' sul lungo Po, il Comune impone la chiusura anticipata del locale 3 Locale 'Boat' sul lungo Po, il Pd presenta una mozione di sfiducia per l'assessore Putzu 4 Riprende il ...

Onu : "Allarme razzismo in Italia" | Salvini : Taglieremo i fondi : Le Nazioni Unite pronte a inviare personale in Italia e in Austria. E il ministro valuta di ridurre i fondi all'Onu.

Salvini : “Onu? Non accettiamo lezioni”/ Ultime notizie : “Non c'è allarme razzismo - ora valutiamo Taglio fondi” : Onu: "violenza e razzismo in Italia, invieremo team". L'allarme verso migranti, Rom e persone di discendenza africana, immediata la replica di Salvini che smentisce e va all'attacco(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 20:52:00 GMT)

Migranti - Salvini : forse Tagli fondi Onu : ANSA, - MILANO, 10 SET - L'Onu "è un'organizzazione che costa miliardi di euro, a cui l'Italia dà più di 100 milioni all'anno di contributi e ragioneremo con gli alleati sull'utilità di continuare a ...

La corazzata Roma a 1000 metri di profondità : lo spettacolare video della nave da batTaglia affondata dai tedeschi nel ’43 : Nella Seconda guerra mondiale era il meglio a disposizione della Regia Marina. Varata nel ’40 ed entrata in servizio due anni dopo, la nave da battaglia Roma venne affondata dai bombardieri tedeschi nel 1943 mentre era diretta verso le coste sarde. Nel 2012 la Marina Militare ha rinvenuto il relitto dopo decenni di ricerche a circa 16 miglia dal Golfo dell’Asinara. La stessa Marina ha diffuso delle immagini inedite e spettacolari di ...

Gerusalemme : Usa Tagliano fondi ad ospedali palestinesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Perché Trump ha deciso di Tagliare i fondi all'Onu per i rifugiati palestinesi : Soltanto l'Unione europea, attraverso l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini ha annunciato un contributo di 82 milioni di euro per il ...

Trump Taglia i fondi all'agenzia Onu per i palestinesi. "30 giorni e chiudiamo" : Ora è ufficiale. Ora che il Dipartimento di Stato ha comunicato al Palazzo di Vetro che gli Stati Uniti taglieranno tutti i finanziamenti all'Unrwa, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La mazzata è di quelle che possono lasciare un segno. Mortale. Perché senza i finanziamenti Usa, dicono ad HuffPost fonti Onu a Gaza e Ramallah, l'Unrwa sarà costretta a chiudere o, nella migliore delle ipotesi, ridurre ...

Trump Taglia tutti i fondi ai palestinesi : Ma c'è anche una motivazione politica e strategica: 'Oltre al fallimento nell'arrivare a una più equa distribuzione degli impegni fra i contributori, il modello di business che ha caratterizzato l'...

Onu critica Taglio fondi Usa a Unrwa : ANSA, - NEW YORK, 1 SET - Le Nazioni Unite hanno criticato la decisione dell'amministrazione Trump di tagliare i fondi all'Unrwa, l'agenzia che 'fornisce servizi essenziali ai profughi palestinesi e ...

Ue - Oettinger : "Gravi sanzioni se Italia Taglia fondi" : Dopo l'annuncio del vicepremier Luigi Di Maio, che dopo il no dell'Europa alle ripartizioni dei migranti aveva commentato: "Siamo pronti a tagliare i fondi Ue", arriva la risposta senza sconti del ...