Taghazout | Marocco | la meta «good vibes» del surf perfetto

vanityfair

(Di venerdì 14 settembre 2018)MuralesOn the beachIlTrovare la propria ondaIn spiaggia al tramonto: la» delNon solo: la» del, 20 chilometri a nord della città di Agadir, Costa atlantica. Queste le coordinate per raggiungere un angolo diche per fortuna non è ancora troppo contaminato, doveisti di tutto il mondo e abitanti locali convivono (felicemente) da molti anni. È, un piccolo villaggio di pescatori dalle case bianche con porte e finestre dipinte di azzurro e blu. Nei suoi vicoli, decorati da murales, si alternano le botteghe di ceramica tradizionale e pile di tavole dao mute appese ad asciugare all’aria, mentre la lunga spiaggia bagnata dalle onde morbide di questo tratto d’oceano, accoglie le barche da pesca e ...