Superbike Portimao | Davies | «Sto meglio ma devo ancora valutare le mie condizioni»

Diretta Sbk 2018 / Superbike - info streaming video e tv : in pista per la FP1! Gp Portogallo Portimao : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 10:26:00 GMT)

Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv : Fp1 Fp2 e Fp3 (Gp Portogallo Portimao) : Diretta Sbk 2018 Superbike: info streaming video e tv delle prove libere FP1, FP2 e FP3 del Gp Portogallo 2018 a Portimao. Orario e programma della prima giornata di gara.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 02:50:00 GMT)

Superbike – Tutto pronto per Portimao : la Ducati in Portogallo per il 10° appuntamento : L’attesa è finita: il team Aruba.it Racing – Ducati torna in pista a Portimão A quasi due mesi di distanza dall’ultimo round, svoltosi davanti al pubblico di casa a Misano, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Portimão (Portogallo), teatro del decimo round del Campionato Mondiale Superbike 2018. Il tracciato portoghese, ricco di saliscendi e particolarmente impegnativo, ha ospitato due giorni di ...

Superbike Ducati - Davies ancora in dubbio per Portimao : ROMA - Chaz Davies è ancora in dubbio per il Round di Portimao dopo la caduta in allenamento che gli è costata un'altra frattura alla clavicola destra. Il pilota si sottoporrà ad ulteriori visite ...