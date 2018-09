Sul fronte Alimonda | anche per i cittadini a Torino la battaglia con gli spacciatori

Inter - le ultime Sul fronte rinnovi [NOMI E DETTAGLI] : In casa Inter, dopo aver chiuso un ottimo mercato estivo, urge definire i rinnovi di due big della rosa: Milan Skriniar e Mauro Icardi. Su questo fronte stanno lavorando Piero Ausilio e il Cfoo Giovanni Gardini. Per quanto riguarda il capitano, le parti hanno già intavolato una trattativa e l’offerta dell’Inter è chiara: ingaggio fisso tra 5 e 6 milioni con prolungamento fino al 2023. Non dovrebbero esserci particolari ...

Economia : Davies - Royal Bank of Scotland - su 'Il Sole 24 Ore' - Paesi in ordine sparso Sul fronte vigilanza : Roma, 04 set 10:40 - , Agenzia Nova, - Howard Davies, presidente di Royal Bank of Scotland ed ex presidente della Financial Services Authority del Regno Unito, in un suo intervento... , Res,

Calciomercato Torino - Niang è un calciatore del Rennes : novità importanti Sul fronte Ljajic : Calciomercato Torino – Il Torino è riuscito a muovere la classifica dopo il pareggio nella gara di campionato contro l’Inter, adesso la squadra di Walter Mazzarri si prepara ad affrontare la Spal con l’obiettivo di conquistare i primi tre punti. Nel frattempo continua a tenere banco il Calciomercato, nella serata di ieri è stata definita la cessione dell’attaccante del Rennes Niang, operazione in prestito con ...

Rughe Sulla fronte : potrebbero essere la spia di problemi cardiovascolari : Stando ai risultati di uno studio che è stato presentato al congresso della Società Europea di cardiologia Esc, le Rughe non sarebbero solo un segno del tempo, dovute quindi genericamente all'età. Quelle più profonde che si formano sulla fronte, secondo quanto messo in evidenza dallo studio condotto dal centre Hospitalier Universitaire di Tolosa, in Francia, potrebbero indicare un cuore a rischio. Stando al parere degli esperti, questi solchi ...

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza estate” è Sulle Alpi : imminente l’arrivo Sull’Italia - temperature in picchiata e maltempo estremo : 1/13 ...

Format Serie C - novità clamorose Sul fronte promozioni [DETTAGLI] : “All’unanimità il consiglio direttivo mi ha dato mandato di chiedere in via del tutto straordinaria di ripristinare il Format della Lega di B che oggi non è possibile ripristinare. Per questo noi proporremo 7 promozioni dalla Serie C alla Serie B”. Lo ha annunciato il numero uno della Lega Pro, Gabriele Gravina, al termine dell’assemblea dei club che ha deciso all’unanimità lo slittamento dei calendari ...

Previsioni Meteo - brusco fronte freddo Sull’Europa nel weekend : è la “rottura stagionale” di fine Agosto - Estate addio [MAPPE] : Quest’ultima settimana piena del mese di Agosto in Europa è cominciata con una dorsale in rafforzamento sull’Europa occidentale, mentre una debole bassa pressione rimane sul Mediterraneo meridionale. Un’altra depressione viene spinta sull’Europa settentrionale e porta una massa d’aria molto più fredda.-- Nella giornata di oggi, mercoledì 22 Agosto, una dorsale si estende dall’Europa occidentale verso le parti centrali e orientali del nostro ...

Coppia gay inSultata e picchiata dal branco a Verona di fronte all'Arena nella sera dell'Aida : I due uomini camminavano mano nella mano sabato sera davanti all'Arena di Verona e il loro atteggiamento avrebbe 'infastidito' un gruppetto di giovani ventenni che, dopo gli insulti, è passato alle ...

Lazio ko contro il Borussia Dortmund - indicazioni Sul fronte mercato : Sconfitta in amichevole per la Lazio, 1-0 il risultato contro il Borussia Dortmund. Al termine del match il difensore biancoceleste Wallace Fortuna è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky. “Oggi è stata una gara dura per noi difensori, spesso siamo stati chiamati all’uno contro uno; è stato un buon test perché la difesa ha lavorato bene e questo ci aiuta ad acquisire maggiore fiducia. I giocatori che abbiamo ...

Foggia - inSulti choc a Salvini Sul muro di fronte alla prefettura : Matteo Salvini è a Foggia dopo i due drammatici incidenti di sabato e lunedì in sono morti 16 migranti. Erano stipati in camioncini guidati da caporali che li portano nei campi per la raccolta estiva.Il ministro dell'Interno è voluto andare in Puglia per mostrare la volontà del governo di rispondere alla piagha del caporalato che, nonostante la legge prodotta due anni fa, è ancora una realtà in molte zone del Sud. Sul caporalato - ha detto il ...