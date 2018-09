Suicida per un video privato | a processo i due ventenni che ricattavano Michela Deriu

“Ecco perché lo ha fatto”. Rosita - Suicida a 16 anni. La verità nelle parole dei giudici : «Il maltrattamento emergeva a fronte di una mal intesa funzione genitoriale, svolta dai coniugi Raffoni sulla base di agiti ed omissioni disfunzionali che esponevano la figlia ad un contesto traumatico cronico, costellato da incertezze e frustrazioni, isolamento totale, umiliazioni e denigrazioni della dignità umana, negazione del ruolo di figlia e di appartenenza al nucleo familiare». Così la Corte d’Assise di Forlì nelle motivazioni in ...

Centinaia al funerale di Igor - il 14enne morto per un gioco Suicida : Erano in Centinaia i presenti al funerale di Igor Maj , il quattordicenne morto impiccato a Milano a causa di un folle gioco che circola online. 'Ho preso in braccio Igor appena nato e ho avuto la ...

California - uccide cinque persone e si Suicida : In California un uomo ha aperto il fuoco contro cinque persone uccidendole e successivamente si è rivolto l'arma verso se stesso, è avvenuto nel Nord di Los Angeles in un'azienda di autotrasporti La ...

Sparatoria in California - uomo uccide 5 persone e poi si Suicida - : accaduto a Bakersfield: l'aggressore ha aperto il fuoco prima in una ditta di autotrasporti e poi in una casa. Ha cercato di fuggire prendendo due ostaggi ma è stato braccato dalla polizia. Tra le ...

Usa - uccide moglie e altre 4 persone - poi fugge e si Suicida : Un uomo ha ucciso la moglie e altre quattro persone a Bakersfield, in California, togliendosi poi a sua volta la vita. Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in un'...

Usa - uccide 5 persone e poi si Suicida : 6.53 Un uomo armato ha ucciso cinque persone, tra le quali sua moglie, prima di uccidersi una volta braccato dalle forze dell'ordine: è accaduto ieri a Bakersfield, in California. Ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la furia omicida dell'uomo,ma secondo la polizia non si è trattato di una "sparatoria casuale". Gli omicidi hanno avuto luogo prima in una ditta di autotrasporti e poi e in una abitazione privata. L'assassino è quindi fuggito ...

Milano - finestra aperta : malata si Suicida/ Gip : “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa” : Milano, operatrice lascia finestra aperta: malata si suicida. Gip: “Non archiviare inchiesta per direttore sanitario Rsa”. Le ultime notizie: l'accusa è di omicidio colposo(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 20:45:00 GMT)

F1 - il terrificante sospetto su Kimi Raikkonen : perché la Ferrari potrebbe essersi 'Suicidata' : Il segreto di Pulcinella è stato svelato. Kimi Raikkonen, dal prossimo anno, non correrà più con la Ferrari. Dopo otto stagioni - divise tra il 2007 ed il 2009 e tra il 2014 ed il 2018 - ed un ...

I gemelli uccisi dalla madre poi Suicidatasi. La sorella : “Non ho niente da perdonare a mamma” : Il dramma di Mandas, in provincia di Cagliari. Mamma Angela, dopo aver ucciso i figli handicappati, ha rivolto il fucile da caccia contro di sé. Domani pomeriggio i funerali. Ad organizzarli sarà Monica, 44enne, l'unica rimasta in vita della famiglia. Il loro papà era morto 10 anni fa per un tumore.Continua a leggere

Tragedia a Cerignola : bimbo di 3 anni muore soffocato - il papà si Suicida per il dolore : Una drammatica vicenda [VIDEO] si è verificata nei giorni scorsi in Puglia, precisamente mercoledì 5 settembre a Cerignola, comune della provincia di Foggia. Nella zona, infatti, si è consumata una vera e propria Tragedia familiare dove un padre di appena trentanove anni, Giuseppe C., dopo aver perso il proprio figlioletto di 3 anni ha deciso di farla finita buttandosi sotto ad un treno sui binari della stazione di Cerignola Campagna. Secondo ...

La madre si Suicida in casa - la figlia di 3 anni si salva mangiando pane e burro per giorni : Aimee Louise Evans, 28enne gallese, è stata trovata morta lo scorso 7 aprile nella sua casa di Port Talbot. L'inchiesta ha stabilito che la sua bambina è sopravvissuta mangiando per almeno 4 giorni solo pane e burro. Nei giorni precedenti, la donna aveva chiesto alla nonna della piccola di venirla a prenderla perché stava "finendo tutto".Continua a leggere

Russia - 15enne si Suicida decapitandosi con motosega/ “Aveva perso ai videogiochi” : nuovo allarme Blue Whale? : Russia, nuovo allarme Blue Whale? 15enne si suicida decapitandosi con una motosega dopo aver perso al suo videogames preferito. Cosa è successo e tutti i dubbi degli inquirenti(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Figlia muore - madre si lancia dal balcone e si uccide/ Pagani - ultime notizie : ragazza Suicida per overdose? : Pagani, madre scopre Figlia morta a letto e si lancia dal terzo piano. ultime notizie: un doppio suicidio? Tragedia avvenuta questa mattina nella cittadina in provincia di Salerno(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:29:00 GMT)

Jacksonville - perde a torneo videogiochi e spara : 4 morti/ Video - ultime notizie : killer si sarebbe Suicidato : sparatoria a Jacksonville: 4 morti. ultime notizie Usa: un uomo avrebbe aperto il fuoco durante un torneo di Videogiochi. Il bilancio provvisorio parla di 10 feriti(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 23:50:00 GMT)