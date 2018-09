adnkronos

: Strappo alla Consob, lascia Nava - Adnkronos : Strappo alla Consob, lascia Nava - Le_Valentinois7 : New post: 'Strappo alla Consob, lascia Nava ' - cigna69 : Non approfondito ma se c’è ipotesi di incompatibilità #conflittodiinteressi credo sia fondamentale parlarne per sme… -

(Di venerdì 14 settembre 2018) Coglie tutti di sorpresa Marioquando in serata annuncia le dimissioni d, l'autorità per le società e la Borsa che guida da pochi mesi. "La questione è solo politica", scrive in una ...