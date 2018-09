Stato di agitazione e cinque giorni di sciopero a la Repubblica | Pesanti interventi

huffingtonpost

(Di venerdì 14 settembre 2018) Dopo i tagli adottati negli ultimi dieci anni, il Gruppo Gedi, editore di, ha prospettato ulteriori,sul costo del lavoro giornalistico.La redazione ha respinto all'unanimità la proposta dell'azienda e ribadito l'indisponibilità a confrontarsi, in questi termini, sul futuro del quotidiano. E ha invitato gli azionisti a farsi carico di criticità che non possono essere addebitate al corpo redazionale, ma a scelte manageriali, di marketing ed editoriali.Nel momento in cuiè sotto attacco da parte della maggioranza di governo, i giornalisti esigono dall'azienda che si mettano in campo tutti gli strumenti e i comportamenti necessari per difendere il giornale, per proteggerne l'autorevolezza e la libertà, per tutelare la comunità dei lettori.Allo scopo di preservare la qualità e il ruolo di...