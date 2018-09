Stati Uniti | Wsj | nordcoreani sfruttano vulnerabilità dei social media per

Russiagate - Paul Manafort si dichiara colpevole di cospirazione contro gli Stati Uniti. Casa Bianca : “Nessun legame con Trump” : Paul Manafort, l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, si è formalmente dichiarato colpevole oggi in tribunale per due capi di imputazione: cospirazione contro gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare la giustizia. Ha così raggiunto un accordo con il procuratore del Russiagate Robert Mueller: accordo che “non ha nulla a che fare con il presidente o con la sua vittoriosa campagna presidenziale del 2016”, sostiene la ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-0. Borna Coric e Marin Cilic dominano : La Croazia è ad un passo dalla finale di Coppa Davis: la formazione balcanica è in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata di sfide contro gli Stati Uniti. Borna Coric e Marin Cilic non concedono neppure un set, rispettivamente, a Steve Johnson e Frances Tiafoe. Nel primo match Coric supera Johnson con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3 in due ore e mezza di gara. Il primo set si decide nel terzo game, quando lo statunitense si trova sotto ...

Stati Uniti - cresce oltre le attese la fiducia consumatori Michigan : Teleborsa, - In aumento la fiducia dei consumatori USA, che supera le attese di mercato, nel mese di settembre. Secondo i dati preliminari elaborati dall'Università del Michigan, l'indice del ...

Prezzi import/export in calo negli Stati Uniti : Teleborsa, - Calano i Prezzi alle importazioni e alle esportazioni statunitensi nel mese di agosto. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i Prezzi import hanno registrato ...

L’uragano Florence è arrivato negli Stati Uniti : Ci sono le prime inondazioni, e centinaia di migliaia di persone senza elettricità: la perturbazione porterà forti piogge e venti fino a domenica The post L’uragano Florence è arrivato negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Altro che utilitarie - negli Stati Uniti Porsche si butta nel car sharing : Non più soltanto utilitarie per farsi largo tra le strade delle grandi città, o furgoncini per facilitare il trasporto di mobili e affini. Il car sharing è ormai pronto a diventare grande e a puntare a un mondo che per il momento non era ancora stato in grado di raggiungere: quello del lusso. Succede, in particolare, con due nuove iniziative che il marchio Porsche ha iniziato (o inizierà presto) a testare negli Stati Uniti, Porsche Drive e ...

Stati Uniti - alla Camera passa la legge contro il consumo di carne di cani e gatti : Vietato mangiare carne di cane e gatto. La Camera ha passato ieri una legge che se verrà approvata anche al Senato, vieterà la macellazione di questi animali per il consumo umano negli Stati Uniti. Anche se rara, si tratta di una pratica che è ancora legale in 44 Stati dell’Unione. ...

Difesa : Stati Uniti - dipartimento di Stato approva vendita aerei da pattugliamento e missili Patriot da 2 - 6 miliardi di dollari a Corea del ... : "La vendita proposta sosterrà la politica estera degli Stati Uniti e gli obiettivi di sicurezza nazionale migliorando le capacità navali Coreane di fornire Difesa nazionale e contribuire in modo ...

Stati Uniti : l'occhio dell'uragano Florence vicino all'impatto. Bandiera americana a brandelli [DIRETTA VIDEO] : vicino il landfall di Florence, Uragano di categoria 2 vicino all'impatto. Video in diretta streaming. L'uragano Florence è sempre più vicino all'impatto sulla East Coast Statiunitense, in...

LIVE : uragano Florence sulle coste degli Stati Uniti in diretta - si alza il livello del mare [VIDEO] : Si alza il LIVEllo del mare negli USA, è lo storm surge. Pronto all'impatto l'uragano Florence. L'occhio del ciclone di Florence è sempre più vicino alle coste orientali dell'America, ed...

Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche : Sono popolarissime tra i giovani, soprattutto quelle di un'azienda ben precisa: il governo americano gli ha dato un ultimatum The post Gli Stati Uniti hanno un problema con gli adolescenti e le sigarette elettroniche appeared first on Il Post.

Stati Uniti : Uragano Florence pronto all'impatto a categoria 2 - DIRETTA : Uragano Florence sulla East Coast, domani il landfall. Si temono gravi danni negli USA. L'Uragano Florence continua a muoversi verso la East Coast degli USA e fortunatamente continua ad indebolirsi...

Tennis - Coppa Davis 2018 : le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal - la Croazia ospita gli Stati Uniti : Dopo gli US Open, l’attenzione del Tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La Coppa cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Francia-Spagna Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick ...