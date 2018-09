Statali | contro i furbetti del cartellino | arrivano le impronte

Arriva il decreto Concretezza : nuove assunzioni tra gli Statali e riconoscimento impronte contro l’assenteismo : Arriva il decreto Concretezza per la Pubblica Amministrazione: il ministro Giulia Bongiorno ha annunciato una serie di norme per combattere il fenomeno dell'assenteismo nei pubblici uffici, i cosiddetti "furbetti del cartellino", e lo sblocco del turnover con nuove assunzioni in vari comparti della PA.Continua a leggere

Partono i controlli biometrici per gli Statali : impronte digitali e osservazione dell'iride : "Abbiamo lavorato oggi al consiglio dei ministri e adottato un disegno di legge sulla Concretezza delle Pubbliche Amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo". Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri prima di lasciare la parola al ministro Giulia Bongiorno per i dettagli.Il provvedimento, spiega il ministro, "nasce con l'esigenza di dare una effettiva semplificazione alla pa in ...

Controlli biometrici per tre milioni di Statali : a settembre il governo rivoluziona la Pa : I sindacati avversano il piano di Controlli dei dati biometrici. Per il segretario della Uilpa "un offesa alla dignità dei...

Statali - controlli anti-furbetti ma anche premi per chi lavora bene : premi per i dipendenti della pubblica amministrazione che lavorano bene. È l'idea del ministro per la Pa Giulia Bongiorno che confermerebbe però anche la volontà di ricorrere a controlli biometrici ...

"Sopralluoghi contro Statali assenteisti - in attesa dei controlli su iride o impronte" : Sopralluoghi per contrastare l'assenteismo nel settore pubblico, in attesa di novità tecnologiche che possano stroncare il fenomeno dei "furbetti del cartellino". In un'intervista a Radio 1, il ministro della P.A., Giulia Bongiorno, parla delle iniziative messe in campo e insiste sul riconoscimento biometrico come strumento per combattere l'assenteismo.Un'idea, dice a Radio Anch'io, che "voglio rilanciare" perché rappresenta "il ...