SPILLO/ Per la City stavolta è Renzi ad essere "unfit" : Il Financial Times ha dedicato una lunga analisi all'uscita milanese di Renzi preparata da Davide Serra. Ma l'ex premier è stato stroncato. Ecco perché. NICOLA BERTI(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 18:15:00 GMT)SPILLO/ 2. Cosa succede in "Europa" se il reddito di cittadinanza lo propone Macron?SCENARIO UE/ I calcoli della Merkel per assorbire i "populisti"

SPILLO/ 1. Savona ha un Piano A per restare nell'euro - e lo si sapeva da tempo - : Il ministro Savona ha inviato a Bruxelles un documento in cui chiede nuovi accordi per la crescita e più investimenti. Altro che uscire dall'euro.

SPILLO/ Migranti e spread - le trame dei giornali per rimettere insieme M5s e Pd : Alcuni giornalisti di lungo corso di sinistra sembrano mirare a far rompere l'alleanza tra Lega e M5s per portare i pentastellati a convergere con il Pd. GIANNI CREDIT(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 06:02:00 GMT)INTERGRUPPO/ Governo e opposizione hanno (ancora) qualcosa in comune, di G. CreditRETROSCENA/ Alla Leopolda nasce "Forza RB", il nuovo partito di Renzi e Berlusconi, di M. Maldo

SPILLO/ La giustizia 'alla Di Maio' allontana investimenti - e persone - dall'Italia : Le reazioni di alcuni esponenti del Governo dopo la tragedia di Genova mostrano un atteggiamento che può essere pericoloso e causare danni al Paese.

SPILLO/ Euro e Tria - per l'Italia la vera ripresa resta una chimera : Le recenti dichiarazioni del ministro Tria e l’atteggiamento del Governo di cui fa parte sembrano non lasciare molte speranze su un cambiamento dell’economia. GIOVANNI PASSALI(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 06:03:00 GMT)BITCOIN E CRIPTOVALUTE/ Gli indizi di nuovi rialzi in arrivo, di G. PassaliCROLLO TURCHIA SUI MERCATI/ L'antipasto di quel che attende l'Italia, di U. Bertone

SPILLO/ Il sorpasso delle persone sullo statalismo : Torna l'idea del protagonismo dello Stato in economia. Eppure le comunità intermedie dimostrano che la persona è il vero soggetto da cui partire.

Il pallone Macron si è definitivamente sgonfiato per un colpo di SPILLO chiamato Benalla - Milano Post : ... sempre con l'arroganza in tasca ha cercato alleanze privilegiate , vedasi con Trump, , senza riuscirci, sul problema immigrazione è stato un mediocre attore dalla doppia verità, in politica estera ...

SPILLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai dipendenti pubblici? : Secondo quanto emerso da un sondaggio Swg, tra gli italiani è aumentata l'aspirazione a un posto di lavoro nel pubblico impiego. Il commento di LUIGI OLIVERI(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio, di M. FerliniDECRETO DIGNITÀ/ Il cattivo esempio della Pa sul precariato, di G. Palmerini

SPILLO/ La spesa che vale più delle “formulette” per la ripresa : La spesa continua a svolgere un ruolo importante per un buon funzionamento dell’economia. Anche se, dice MAURO ARTIBANI, ci sono esperti che non ne sono convinti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:07:00 GMT)CARO BEPPE GRILLO/ Perché non rivoluzionare l'economia oltre alla politica?, di M. ArtibaniFINANZA & MIGRANTI/ L'Europa è pronta a finire nelle mani di Erdogan, di M. Bottarelli

SPILLO/ Perché Macron fa scappare i migranti dall'Africa e poi non li accoglie? : L'Europa, Francia in testa, che trae profitto dallo sfruttamento dei paesi poveri dovrebbe essere la prima ad accettare di prendersi i migranti per ragioni economiche. FABRIZIO AMADORI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:01:00 GMT)migranti E VOS THALASSA/ C'è un piano per fare dell'Italia la Libia d'Europa, int. a P. QuerciaCAOS migranti/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

SPILLO/ La guerra all'Italia - e all'Eni - per gas e petrolio si fa anche coi migranti... : L'Italia, con Eni, ha buoni rapporti energetici con Libia ed Egitto. Ma il nostro Paese è anche messo sotto pressione dalla spinta di migranti.