Speriamo che non sia come questo primo mese

Ssd Roma VIII (calcio - I cat.) - Fiaschetti : «Abbiamo cambiato molto - ma Speriamo di far bene» : Roma – La Prima categoria della Roma VIII è tornata ad allenarsi per preparare una nuova stagione. Dopo la beffa della passata annata (coi noti fatti che hanno impedito ai capitolini l’accesso in Promozione conquistato sul campo), il gruppo di mister Fabrizio Fiaschetti è ripartito con diversi volti nuovi. «Ci hanno lasciato elementi molto importanti come Dantimi, Chicca, Tanzi, Romozzi e Riccardi che di fatto costituivano la “spina dorsale” e ...

Kakà sbarca a Milano : "Speriamo che i risultati diano ragione a Gattuso" : Ricardo Kakà è sbarcato in Italia. L'ex pallone d'Oro arrivato nel pomeriggio a Milano incontrerà nelle prossime ore i dirigenti del Milan e venerdì sarà a San Siro per la sfida tra i rossoneri e la ...

Francesco Baccini : "Il Ponte Morandi voleva dire che ero arrivato a casa da mamma. Ma ogni volta mi dicevo "Speriamo bene" : "ogni volta che percorrevo il Ponte Morandi voleva dire che stavo tornando a casa da mamma. Ma ogni volta che lo percorrevo dicevo tra me e me "speriamo bene". A commentare la tragedia di Genova è il cantante Francesco Baccini, in un'intervista rilasciata al quotidiano il Mattino.Baccini spiega tutti i suoi timoriogni volta che vengo a Genova ci passavo sopra. E, credetemi, ogni volta che lo percorrevo dicevo tra me e me "speriamo bene", ...

Genova - Luigi Marattin da la colpa a Salvini e di Maio - Speriamo che gli italiani col voto rimandino nella fogna quelle teste di c***o : Genova, Luigi Marattin da la colpa a Salvini e di Maio ,Speriamo che gli italiani col voto rimandino nella fogna… L'articolo Genova, Luigi Marattin da la colpa a Salvini e di Maio ,Speriamo che gli italiani col voto rimandino nella fogna quelle teste di c***o proviene da Essere-Informati.it.

Genova - Luigi Marattin : 'Speriamo che gli italiani col voto rimandino nella fogna quelle teste di c***o' : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha fatto perdere la testa a Luigi Marattin , capogruppo Pd in Commissione Bilancio della Camera. Su Twitter ha scritto un post delirante, questo: 'Preghiere per le ...

MotoGp - Viñales sorride a denti stretti : “c’è tanto lavoro da fare - Speriamo che la qualifica sia asciutta” : Il pilota spagnolo ha superato i problemi che lo hanno costretto a saltare i test di Brno, confermando di sentirsi bene in sella alla Yamaha I problemi fisici sono alle spalle, Maverick Viñales è di nuovo tornato in forma dopo i guai che lo hanno costretto a saltare il test di Brno. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Lo spagnolo non ha brillato nella seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, chiudendo ventesimo senza rischiare nulla ...

Berlusconi : “Mai un’intesa Fi-Pd - Speriamo che il governo Lega-M5s finisca presto” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, rassicura i suoi elettori sullo stato di salute del partito, garantisce che non ci sarà mai un'alleanza con il Pd e spera che la Lega possa tornare nell'alleanza del centrodestra, augurandosi la fine "dell'anomalia del governo giallo-verde, alla quale ci opponiamo con fermezza".Continua a leggere

'Speriamo che affoghi'. Burioni vittima delle minacce no vax : In difesa del virologo si schiera il Pd: 'Noi siamo per la scienza e per la salute. Voi, il governo del cambiamento, avete portato i no vax in Parlamento. Mettete a repentaglio la vita di molti ...

"Speriamo che affoghi". Burioni vittima delle minacce no vax : Nelle ultime ore l'estremismo no vax è tornato a minacciare il virologo Roberto Burioni, volto della campagna a favore dei vaccini obbligatori. Sull'onda dell'entusiasmo suscitato dall'approvazione alla Camera del decreto milleproroghe, i detrattori del decreto Lorenzin si sono lanciati in insulti e

Caso Regeni : Conte - lavoriamo a progetto che Speriamo porti giustizia : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Il ministro Salvini è stato oggi in Egitto come concordato e in Egitto andrà, come concordato, il ministro Moavero. Il presidente del Consiglio si muoverà quando ci saranno alcuni passaggi che riteniamo significativi”. Sul Caso Regeni “c’è un percorso che stiamo seguendo, che abbiamo progettato, programmato, che stiamo cercando di realizzare. Sono quindi tutti passaggi che si ...

Migranti - navi ferme davanti a Pozzallo. Il sindaco : “Speriamo che situazioni si sblocchi - sono persone non merci” : “Speriamo che la situazione si possa sbloccare al più presto possibile, a bordo delle due navi ci sono persone che soffrono e non merci. Al momento non abbiamo alcun segnale”. Roberto Ammatuna, il sindaco di Pozzallo dove erano sbaracti i 113 Migranti a bordo della Alexander Maers, parla degli oltre 430 Migranti sulle navi Protector del dispositivo Frontex e del pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza da ieri al largo ...

Thailandia - i soccorsi : “È uscito il quinto ragazzo. Speriamo di avere buone notizie in poche ore” : L’attività di recupero degli otto ragazzi più l’allenatore intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thailandia, sono riprese. «L’operazione è cominciata ed è in corso»: ha detto un ufficiale della Marina thailandese alla Cnn. «Speriamo di avere buone notizie tra poche ore» ha detto Narongsak Osatanakorn, responsabile dei soccorsi. ...

Sarri al Chelsea : il Napoli chiede 30 milioni/ La moglie del tecnico : "Speriamo si risolva velocemente" : Sarri al Chelsea: il Napoli chiede 30 milioni di euro. Calciomercato, Aurelio de Laurentiis spara alto: la moglie del tecnico, "speriamo si risolva velocemente"(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:16:00 GMT)