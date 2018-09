Spazio | individuato il primo turista che “visiterà” la luna | ecco il piano di SpaceX

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018)ha dichiarato di aver sottoscritto un contratto con ilpasseggero che andrà da “privato” sulla, con qualche cambiamento rispetto aloriginale. Lunedì 17 settembre, dal quartier generale della compagnia a Hawthorne, in California,rivelerà il nome del fortunato e quando avverrà il volo verso la. Non si tratta della stessa missione che il fondatore Elon Musk aveva delineato lo scorso anno. Iloriginale prevedeva due passeggeri che avrebbero volato intorno allanel 2018, utilizzando un razzo Falcon Heavy e una capsula Dragon, simile a quelle con cuiinvia regolarmente carichi di rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale per un contratto da 1,6 miliardi di dollari con la NASA. All’epoca, Musk aveva dichiarato che la coppia avrebbe compiuto un volo di una settimana, pagando una cifra notevole per il viaggio. AFP/LaPresse La nuova ...