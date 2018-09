Spazio | India | missione Gaganyaan | 12-14 mesi per selezionare gli astronauti

Spazio - India : nuovi dettagli sulla missione con equipaggio - costerà oltre un miliardo di euro : In riferimento alla missione spaziale con equipaggio annunciata dall’agenzia nazionale per la ricerca spaziale, il presidente dell’ISRO (Indian Space Research Organisation) ha fornito qualche nuovo dettaglio: dovrebbe svolgersi 6 mesi prima del 75° anniversario dell’Indipendenza del Paese, durare tra i 5 e i 7 giorni e coinvolgere 3 astronauti. Per il lancio verrà utilizzato il veicolo GSLV Mk-III e l’orbita sarà ...