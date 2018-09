Sky dedica palinsesto a Genova un mese dopo il crollo del ponte Morandi

Sky Cinema 100% Animation - canale dedicato ai migliori film d’animazione. : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky Cinema si accende 100% Animation , un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Oltre 40 titoli previsti tra cui non mancheranno i divertenti Kung Fu Panda, Piovono Polpette, Oceania e Baby Boss (Disponibile On Demand nella collezione ANIMAZIONE) Da sabato 1 </s...

Sky Cinema 100% Animation - canale dedicato ai migliori film d’animazione. : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky Cinema si accende 100% Animation , un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Oltre 40 titoli previsti tra cui non mancheranno i divertenti Kung Fu Panda, Piovono Polpette, Oceania e Baby Boss (Disponibile On Demand nella collezione ANIMAZIONE) Da sabato 1 </s...

Sky cinema - dal primo settembre arriva 100% animation. Un canale interamente dedicato ai film d’animazione : Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky cinema si accende 100% Animation, un canale interamente dedicato ai film d’animazione. Tra gli oltre 40 titoli previsti non mancheranno i divertenti capitoli firmati DreamWorks Kung Fu Panda (1 e 2), che vedono il pigro, simpaticissimo panda Po trasformarsi in un temibile Maestro Shaolin; le spassose pellicole Piovono polpette (1 e 2), in cui l’eccentrico Flint inventa una macchina per ...

NBA - da non perdere su Sky Sport NBA : un giovedì dedicato a Kobe Bryant : Nel giorno del suo 40° compleanno, la lunga giornata su Sky Sport NBA comincia con la sua intervista esclusiva a NBA TV alle 17.00, in cui si racconta come mai prima. Alle 18.00 la sua gara delle ...

NBA - da non perdere su Sky Sport NBA : un mercoledì dedicato ai San Antonio Spurs : In attesa del via della stagione NBA, l'estate di Sky Sport NBA — la nuova destinazione di ogni appassionato di pallacanestro, sul canale 206 di Sky — regala ogni giorno immagini ed emozioni da non perdere. Ad esempio dedicando 24 ore intere a una ...

"Nella mente di Robin Williams" - il documentario dedicato all'attore in onda su Sky Cinema Stars : Robin il genio, il gentile; Robin che non diceva mai di no, che si rinchiudeva nel camerino dopo gli spettacoli, che collassava grondando sudore, zittendosi, ammutolendosi; che anche dopo un infarto ...

"Nella mente di Robin Williams" - il documentario dedicato a Robin Williams in onda su Sky Cinema Stars : Robin il genio, il gentile; Robin che non diceva mai di no, che si rinchiudeva nel camerino dopo gli spettacoli, che collassava grondando sudore, zittendosi, ammutolendosi; che anche dopo un infarto ...

"Come inside my mind" - il documentario dedicato a Robin Williams in onda su Sky Cinema Stars : Robin il genio, il gentile; Robin che non diceva mai di no, che si rinchiudeva nel camerino dopo gli spettacoli, che collassava grondando sudore, zittendosi, ammutolendosi; che anche dopo un infarto ...

Dal 13 Agosto i ticket DAZN a prezzi vantaggiosi e condizioni dedicate per i clienti Sky : Grazie ad un accordo tra Sky e DAZN, Sky dal 13 Agosto permetterà ai propri clienti di accedere a condizioni dedicate all’applicazione DAZN per vedere anche gli altri 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Prossimamente con Sky Q sarà ancora più semplice avere tutto comodamente sulla propria TV, integrato ...

Sky Cinema Stars - Agosto con il canale dedicato alle star di Hollywood : Per tutto il mese di Agosto sul canale 303 si accende Sky Cinema stars , una raccolta di film interamente dedicata alle star di Hollywood e ogni giorno una maratona dedicata ad un artista diverso. Tra questi Brad Pitt, Angelina Jolie, Johnny Depp, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts e Will Smith. Da non perdere sabato 11 Agosto il ricordo di Robin Williams a quattro anni dalla sua scomparsa con la prima visione del doc HBO NELLA MENTE ...

Per tutto agosto - un nuovo canale Sky Cinema dedicato alle star : Per tutto il mese di agosto le star di Hollywood popoleranno il canale 303 di Sky. Da mercoledì 1 a venerdì 31 agosto si accende infatti SkyCinema stars, un canale interamente dedicato ai protagonisti ...

F1 Gp Germania - orari tv diretta Sky e differita Tv8 : Vettel cerca la vittoria Ferrari da dedicare a Marchionne [Diretta live : tempi e classifiche] : È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio Marchionne presidente del Cavallino, quando nell’autunno 2014 è subentrato a Luca Cordero di Montezemolo. Una scelta evocativa, per riportare la Ferrari ai fasti dell’era Schumacher, che però ...

F1 Gp Germania - orari tv Sky e Tv8 : Vettel dalla pole per dedicare a Marchionne la vittoria Ferrari [Diretta live : tempi e classifiche] : È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio Marchionne presidente del Cavallino, quando nell’autunno 2014 è subentrato a Luca Cordero di Montezemolo. Una scelta evocativa, per riportare la Ferrari ai fasti dell’era Schumacher, che però ...

Nuova sezione dedicata ai titoli Mediaset Premium Cinema su Sky On Demand : Continua l'intesa commerciale siglata lo scorso Aprile tra Sky e Mediaset, e dopo l'approdo dei 5 canali Premium Cinema all'interno dell'offerta Sky Cinema e dei 4 canali dedicati alle serie tv, da ieri sono disponibili sulla piattaforma Sky On Demand alcuni titoli dell'offerta Cinematografica dell'offerta Premium fin qui riservati solo agli abbonati della pay-tv sul digitale terrestre....