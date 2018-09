Singapore | Ferrari ' un pensiero a Sergio'

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 2. La Ferrari cerca conferme - Vettel vuole la testa. Sfida a Red Bull e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay andrà in scena la seconda sessione di 90 minuti, questa volta in notturna come accadrà in gara e non sotto il sole come successo in mattinata in FP1. I piloti, tra le strette vie di questo tracciato cittadino, dovranno trovare il giusto set-up sulle proprie monoposto e migliorare il feeling con la pista in ...

F1 Singapore - Libere1 : le Red Bull dettano il passo. Ferrari subito dietro - LeClerc tocca il muro nel finale : Sono le Red Bull a dettare il passo nelle prime prove libere a Singapore nel circuito cittadino di Marina Bay, confermando i dati delle ultime edizioni. subito dietro a Ricciardo e Verstappen, ...

F1 – Terminate le FP1 a Singapore : la Ferrari insegue le due Red Bull - in difficoltà Hamilton e Bottas [FOTO] : Daniel Ricciardo fa segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gp di Singapore, dietro di lui Verstappen e le due Ferrari di Vettel e Raikkonen Si apre nel segno della Red Bull la prima giornata di prove libere del Gp di Singapore, Daniel Ricciardo fa segnare il miglior tempo fermando il crono sull’1:39.711. LaPresse Due i decimi di vantaggio sul compagno di squadra Max Verstappen, che conferma la competitività ...

F1 - la Ferrari non lascia nulla al caso a Singapore : ecco le due novità con cui il Cavallino punta a sorprendere la Mercedes : In occasione dell’appuntamento di Singapore, la Ferrari ha montato sulle monoposto di Vettel e Raikkonen due soluzioni riprese dalla McLaren Ultimi sette Gran Premi della stagione, la Ferrari non lascia nulla al caso per ricucire il gap dalla Mercedes e provare a vincere entrambi i titoli mondiali. Photo4 / LaPresse Non sarà facile, la monoposto campione del mondo in carica fa dell’affidabilità uno dei propri punti forti, ma la ...

Ferrari a Singapore con gli stessi obiettivi : Sono passati 10 anni da quando il GP di Singapore è entrato nel calendario di F1, ma il fascino della gara cittadina in notturna resta invariato. I piloti Ferrari Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen sono arrivati rispettivamente martedì e mercoledì dopo l’annuncio per cui Kimi lascerà la squadra alla fine di quest’anno. Durante la conferenza […] L'articolo Ferrari a Singapore con gli stessi obiettivi sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

LIVE F1 - GP Singapore 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Ferrari per il tutto per tutto. Incognita meteo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale Formula Uno. Inizia il lungo weekend sul tracciato di Marina Bay, i piloti gireranno in notturna per le strette vie di questa ricca città stato dove andrà in scena un appuntamento probabilmente decisivo per la corsa verso il titolo iridato: Lewis Hamilton, dopo i noti fatti di Monza, ha allungato in classifica generale e ora ha 30 punti di ...

Pronostico Formula 1/ Gp di Singapore 2018 - Martini : tensione in Ferrari. Vettel? Troppi errori! - esclusiva - : Pronostico Formula 1: intervista esclusiva a Pierluigi Martini in vista della prova della Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore 2018.

F1 Singapore - Leclerc sulla Ferrari : «Non sento la pressione - il mio obiettivo sarà vincere il titolo» : Singapore - Charles Leclerc, metabolizzato il passaggio in Ferrari dei giorni scorsi, alla vigilia della gara di Singapore ha dichiarato ai media: ' Quando Arrivabene mi ha telefonato sono diventato ...

F1 Singapore - Leclerc : «Alla Ferrari il mio obiettivo sarà vincere il titolo» : ... Charles Leclerc alla vigilia della gara di Singapore ha dichiarato ai media: ' Quando Arrivabene mi ha telefonato sono diventato il ragazzo più felice del mondo. Non cambierò il mio approccio e ...

Gp Singapore - Raikkonen : 'Via dalla Ferrari non una mia scelta' : Roma, 13 set., askanews, - 'Penso che sappiate già tutto. Cosa volete sapere? E' stato già detto tutto, ma non è stata una decisione mia, l'esisto è quello che avete visto'. Kimi Raikkonen risponde ...

F1 Singapore - Hamilton : «Dobbiamo tenere il passo delle Ferrari e superarlo» : FUORI DALLA PISTA Il campione del mondo ha poi parlato di quello che fa al di fuori della Formula 1: ' Quando finisco le gare spengo l'interruttore e cerco di fare altre cose. È stata frenetica ...

F1 Singapore - Raikkonen : «Non è stata una decisione mia l'addio alla Ferrari» : Singapore - Kimi Raikkonen ha catalizzato tutte le attenzioni in conferenza stampa a Singapore, a pochi giorni dal clamoroso annuncio dell'avvicendamento al volante della Ferrari con Leclerc. Il ...

Kimi Raikkonen - GP Singapore 2018 : “A Monza ho saputo la decisione della Ferrari. Se aiuterò Vettel? Vedremo..” : Dopo le corpose notizie uscita in settimana, ovvero il suo addio alla Ferrari ed il ritorno per i prossimi due anni in Sauber Alfa Romeo, Kimi Raikkonen diventa il grande protagonista della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del fine settimana del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il finlandese ha toccato numerosi argomenti, in primis quanto successo negli ultimi giorni. “Quello che è successo è già stato ...

Formula 1 - GP Singapore. Perché la Ferrari può recuperare : Dopo i circuiti da basso carico, ritornano le ali molto cariche Essendo Singapore un circuito cittadino le monoposto dovranno scendere in pista con un assetto aerodinamico da altissimo carico mentre ...