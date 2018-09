Simona Ventura e Niccolò Bettarini a Verissimo | «Vedere i miei genitori soffrire mi ha

Simona Ventura e il figlio Niccolò a Verissimo : “Ci aspetta una nuova vita” : Prima puntata Verissimo settembre 2018: Simona Ventura ospite col figlio Niccolò Bettarini Alla vigilia della prima edizione di Temptation Island Vip, Simona Ventura è stata ospite di Verissimo insieme al figlio Niccolò Bettarini. La conduttrice e il ragazzo hanno ricordato l’aggressione di qualche mese fa, quella che poteva costare cara al giovane calciatore. “Da pochi mesi […] L'articolo Simona Ventura e il figlio Niccolò a ...

Simona Ventura e Niccolò Bettarini a Verissimo/ L’aggressione : “Non volevo morire! La famiglia ha sofferto” : Per la puntata d’esordio di Verissimo, ci sarà spazio per Simona Ventura accompagnata da Niccolò Bettarini; madre e figlio parleranno per la prima volta, della terribile aggressione.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Temptation Island Vip/ "Un Oronzo anche in questa edizione" : l'indiscrezione di Simona Ventura : Temptation Island Vip, coppie e news. Simona Ventura svela nuove indiscrezioni sulle coppie e annuncia: "C'è un Oronzo anche in questa edizione"(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip - Simona Ventura sul momento più difficile : 'Il falò con Stefano Bettarini...' : Dal prossimo 18 settembre Simona Ventura debutterà su Canale 5 con la nuova stagione di Temptation Island Vip. Non una stagione qualunque, visto che nel cast ci sono anche il suo ex marito Stefano ...

Temptation Island Vip : Le Rivelazioni di Simona Ventura! : Stanno procedendo a gonfie vele le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip. La conduttrice Simona Ventura svela i primi retroscena delle coppie! Scopriamo insieme cosa ha rivelato! E’ ormai tutto pronto per la primissima edizione di “Temptation Island Vip“. Il 18 settembre infatti, Mediaset manderà in onda la primissima puntata. Simona Ventura in un’intervista rilasciata al settimanale ...

X Factor 2018 Ed. 12 - Audizioni/ Diretta : Simona Ventura non torna e difende Asia Argento (13 settembre) : X Factor 2018, seconde Audizioni: le anticipazioni e la smentita di Simona Ventura che difende Asia Argento. Stasera venerdì 13 settembre, in onda su SkyUno.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 06:30:00 GMT)

Temptation Island Vip - che è successo al primo falò tra Simona Ventura e Stefano Bettarini (e Nicoletta) : Temptation Island Vip, ora quasi ci siamo sul serio. Dopo il grande successo dell’edizione Nip, quella condotta come sempre da Filippo Bisciglia, c’è grande attesa per la prima riservata ai volti noti. A fare gli onori di casa, come è noto, sarà Simona Ventura, che inaugurerà il programma il prossimo 18 settembre in prima serata su Canale 5. Il format resta lo stesso: Super Simo racconterà le svolte salienti del docu-reality e ...

Simona Ventura contro XFactor : «Cambiato dai tempi di Morgan - vendono solo i cantanti scoperti da noi» : 'Lo trovo un progetto lontano dalla mia missione originaria', si era parlato di un ritorno di Simona Ventura a XFactor , dopo la decisione di allontanare Asia Argento. Simona però, impegnata con la ...

Simona Ventura contro X-Factor : 'Cambiato dai tempi di Morgan - vendono solo i cantanti scoperti da noi' : 'Lo trovo un progetto lontano dalla mia missione originaria', si era parlato di un ritorno di Simona Ventura a XFactor, dopo la decisione di allontanare Asia Argento. Simona però, impegnata con la ...

Temptation Island Vip - il toccante messaggio di Simona Ventura : 'Perché devo ringraziare Maria De Filippi' : A pochi giorni dall'esordio di Temptation Island Vip , è proprio la conduttrice Simona Ventura a parlare del programma. Le registrazioni si sono concluse e Super-Simo alla rivista Chi racconta delle ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura : “con Bettarini è successa una cosa inattesa” [GALLERY] : 1/9 ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura : "Tra Bettarini e Nicoletta è successo qualcosa di inaspettato" : Molti sono i telespettatori di Canale 5 che attendono l'inizio di Temptation Island Vip per un triangolo inedito: Stefano Bettarini, la fidanzata Nicoletta Larini e la conduttrice del reality Simona Ventura. La bionda piemontese, al timone della prima edizione celebrity dello show di successo di Mediaset, ha avuto il compito di fare da mediatrice tra l'ex marito e la nuova giovane compagna.In un'intervista al settimanale Chi, la Ventura ...

Asia Argento - addio a X-Factor : il commento di Simona Ventura : Simona Ventura difende Asia Argento e parla del suo approdo a X-Factor Sul presunto addio di Asia Argento a X-Factor ne hanno parlato chiunque, e oggi anche Simona Ventura, per molti una delle possibili sostitute della famosa regista per il ruolo di giudice nel talent, ha rotto il silenzio. La conduttrice di Temptation Island Vip, intervistata da Chi, ha prima di tutto lanciato una freccia a favore di Asia, attualmente allontanata dal ...

Simona Ventura vs X Factor : “Nessuno si offenda ma i cantanti che ancora vendono sono quelli che abbiano scoperto noi” : Simona Ventura non ha peli sulla lingua e nel corso di un’intervista al settimanale Chi lancia una frecciatina a X Factor, il talent show che aveva fatto debuttare su Rai2 nel 2008 vestendo i panni di giudice. Proprio nelle ultime settimane il suo nome era circolato come probabile sostituta di Asia Argento ma così non sarà. La conduttrice pur sentendosi lusingata dai rumors attacca la trasmissione in onda su Sky: “X Factor è cambiato ...