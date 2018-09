Sicurezza ponti | in Germania il 12 | 4% delle strutture è a rischio

Sestri Levante - da oggi due ponti chiusi per la messa in Sicurezza : Tags: controlli cronaca genova interventi di manutenzione lavori messa in sicurezza notizie liguria ponti Sestri Levante Precedente

Effetto-Genova - check up per 30 ponti a Trieste. Via al dossier Sicurezza da 10 milioni : In arrivo sul tavolo della giunta un maxi elenco di verifiche e piani di prevenzione di terremoti e incendi tra strade e palazzi

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche di Sicurezza su ponti e viadotti : Le ha chieste il sindaco sollecitando controlli su tutto il territorio «Verificare e controllare viadotti e ponti nel territorio di CASTELLAMMARE». Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto alla sede ...

Sicurezza : per l'associazione "Civilia" necessario intervenire sui ponti Oreto e Corleone - ma anche in tutte le altre strutture che mettono ... : Noi abbiamo acceso l'interesse a verificare incartamenti e fattibilità, al fine di avviare un tavolo tecnico che coinvolga politica e società civile. Questo subito dopo l'apertura dell'ennesima ...

Il piano del governo per mettere in Sicurezza ponti - strade e gallerie : Un piano per mettere in sicurezza il Paese, sì alla gronda e alla Tap, il ridimensionamento della Tav. Sono alcuni dei temi al centro dell'intervista che Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha rilasciato al Messaggero. L'esecutivo, afferma Giorgetti , "con responsabilità e senza fare processi sommari, ha intenzione di verificare se esistono le condizioni per il permanere ...

Milano - allerta ponti e cavalcavia : preoccupano sei opere "pericolanti"/ Granelli "vogliamo massima Sicurezza" : Milano, allerta su ponti e cavalcavia: preoccupano sei opere. Ultime notizie, l'avviso dell'assessore Granelli: "vogliamo massima sicurezza", la situazione(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:42:00 GMT)

Ciacciarelli : lettera a Zingaretti e Astral per Sicurezza ponti e viadotti : Regione Lazio – “A seguito dell’immane tragedia che ha colpito la Città di Genova e l’Italia con il crollo del viadotto Morandi, in cui hanno perso la vita famiglie, giovani, e lavoratori, ritengo che sia indispensabile un monitoraggio di tutti i viadotti e ponti di competenza regionale” E’ quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, ...

Tecnologia : gli smartphone degli automobilisti potrebbero contribuire alla Sicurezza dei ponti : Secondo uno studio condotto da un gruppo di esperti del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, gli smartphone degli automobilisti potrebbero contribuire alla sicurezza dei ponti fornendo informazioni sullo stato di salute delle strutture: sfruttando gli accelerometri presenti nei cellulari si potrebbero misurare le vibrazioni dei ponti, e da queste desumere il loro stato di “salute strutturale“. Si potrebbe quindi ...

L'ultima trovata del MIT di Boston : "Gli smartphone degli automobilisti per monitorare la Sicurezza dei ponti" : Gli smartphone degli automobilisti per contribuire alla sicurezza dei ponti. È L'ultima idea lanciata da un team del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, e pubblicata qualche mese fa sui "proceedings" dell'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). La ricerca, condotta da Thomas Matarazzo e dagli italiani Carlo Ratti e Paolo Santi, dimostra come usando gli accelerometri presenti nei telefoni cellulari di ...

Sicurezza dei ponti in Fvg : il Codacons chiede verifiche a Prato Carnico : All'indomani della tragedia accaduta a Genova il Codacons concentra la sua attenzione sullo stato delle infrastrutture sul territorio, e con riferimento alla Regione Friuli indica un manufatto che ...

Legambiente - ponti fra terremoti e usura 'Valutare Sicurezza' - Tra emergenze le autostrade A24 e A25 : L'Aquila - La tragedia di Genova riporta l'attenzione sulla sicurezza dei ponti, a rilanciare l'emergenza in Abruzzo è Legambiente. "La più grande opera pubblica di sicurezza e occupazionale resta la manutenzione" dice il presidente regionale Giuseppe Di Marco. "Nel giorno del cordoglio ai familiari delle vittime di Genova tornano gli interrogativi sulla sicurezza dei ponti. Negli ultimi anni tante sono ...