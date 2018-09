“Siamo commossi” Ponte Morandi | gioia a un mese dal crollo

caffeinamagazine

(Di venerdì 14 settembre 2018) È stato un salvataggio molto rischioso e che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo. Gianluca Ardini, dopo ildeldi Genova, è rimasto aggrappato alla sua auto sospeso nel vuoto con tutte le sue forze, finché grazie all’intervento dei vigili del fuoco non è stato portato in salvo. Il 28enne, ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, era stato sottoposto a un intervento chirurgico a una spalla. “Io credo – aveva raccontato la compagna incinta di 8 mesi – che abbia resistito anche per la volontà di vedere nascere suo figlio. Mentre si trovava appeso sono arrivati i pompieri, gli hanno detto di restare immobile, perché qualsiasi movimento avrebbe potuto scatenare un nuovo– aveva continuato la fidanzata – e poi lo hanno tirato giù. Purtroppo il suo collega non ce l’ha fatta“. Un miracolo, quello di Pietro, che ha lottato con i denti pur ...