Shock Napoli | i tifosi pensano di far squalificare il San Paolo in Champions League

Napoli - De Laurentiis Shock : “le partite di Champions le sposto a Bari” : De Laurentiis continua la sua battaglia personale con il sindaco di Napoli De Magistris, adesso potrebbe spostare le gare di Champions a Bari “Ho parlato con l’Uefa, vorrei che le partite del Napoli in Champions League si giochino allo stadio di Bari“. Incredibile quanto deciso dal presidente partenopeo De Laurentiis, in rotta col sindaco De Magistris. La sua scelta, rivelata al Corriere dello sport fa senz’altro ...

Aggressione Shock ad un tifoso : ragazzo aggredito da sei tifosi del Napoli [FOTO] : Nel post partita di Sampdoria-Napoli di domenica scorsa, un tifoso blucerchiato è stato aggredito da 6 tifosi napoletani. Gli pseudo tifosi, dopo aver strappato la maglietta di dosso al malcapitato lo hanno colpito con calci, pugni e con le aste delle bandiere. Lo sfortunato sampdoriano ha riportato evidenti ferite alla testa e alla schiena, che hanno comportato una prognosi di otto giorni. La vittima del pestaggio gestisce insieme ad ...

Gol Quagliarella - rete ‘Shock’ della Sampdoria contro il Napoli [VIDEO] : GOL QUAGLIERELLA – Si sta giocando la terza giornata del campionato di Serie A, spettacolo della Sampdoria nella gara contro il Napoli, avvio incredibile di Defrel che trova una doppietta super ma il gol di queste prime giornate di campionato è sicuramente quello di Fabio Quagliarella, colpo di tacco incredibile del blucerchiato e Sampdoria sul 3-0. Gol Quagliarella Ma che gol ha fatto Quagliarella pic.twitter.com/9pTm4mhSsc — ...

Pallotta - la risposta Shock a De Laurentiis : “cosa fumi lì a Napoli?” : De Laurentiis attacca, Pallotta risponde a tono: i presidenti di Napoli e Roma stanno vivendo un duello verbale a distanza “Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell’uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern”. Il presidente della Roma, James Pallotta, replica così sull’account twitter in inglese del club giallorosso, alle parole del presidente del ...

Napoli - De Laurentiis Shock - sospetti sulla Roma : “non può disputare la Champions - il vero proprietario è quello del Liverpool” : Il presidente del Napoli De Laurentiis è come al solito scatenato, il numero azzurro parla della squadra di Carlo Ancelotti ma nel mirino sono finite alcune dichiarazioni shock sulla Roma in un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “io sono un sostenitore di Ancelotti, non gli metto ansia, so che avrà bisogno di tempo ma che i tifosi smaniano, vogliono vincere: vogliamo vincere anche noi ma servirà ...

Napoli - De Laurentiis Shock sulla Juventus : “arriviamo secondi perché qualcuno imbroglia” : Il campionato non è ancora iniziato ma già le polemiche sono clamorose, in particolar modo per la lotta scudetto tra Juventus e Napoli. La situazione è sempre più calda in particolar modo per alcune dichiarazioni da parte del numero uno del Napoli De Laurentiis, rilasciate a Sky Sport: “Tutti pensano solo allo Scudetto, è giusto così, ma forse tutti non capiscono dov’era la squadra 14 anni fa e non capiscono neanche che la Juve fa ...

Napoli : offerta Shock per Koulibaly - rifiutati 100 milioni : “É vero, abbiamo avuto un’offerta da cento milioni di euro dalla Premier per Koulibaly, ma non trattiamo la sua cessione”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro. L’assalto dall’Inghilterra era emerso nei giorni scorsi, ma lo stesso De Laurentiis proprio ieri, rispondendo a una domanda su un possibile rinnovo di contratto per il ...

De Laurentiis Shock contro Sarri : “voleva smontare il Napoli” : Il presidente De Laurentiis ha parlato della decisione di sollevare dall’incarico di tecnico del Napoli mister Sarri “Questi giocatori gli hanno dato tanto, li ha violentati nei suoi fantastici allenamenti ma loro hanno sempre risposto alla grande. Poi, cosa ancor più grave, voleva smontarmi la squadra, portandola tutta in Inghilterra”. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, attacca il suo ex allenatore Maurizio ...

Cristiano Ronaldo-Juve - l’accoglienza Shock dei tifosi del Napoli : il VIDEO che fa infuriare i bianconeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus, si è concluso nelle ultime ore la trattativa di calciomercato del secolo, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni del miglior calciatore al mondo. Un innesto super non solo per i bianconeri ma per tutto il calcio, si avvicina un evento incredibile che è quello delle presentazione di lunedì allo Stadium, un appuntamento seguito da tutto il mondo. Nel frattempo sul web sta circolando un VIDEO che ha ...