Shadow of the Tomb Raider è ora disponibile in tutto il mondo

Shadow OF THE TOMB RAIDER disponibile da oggi : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono fieri di annunciare che SHADOW of the TOMB RAIDER, l’ultimo capitolo nell’acclamata e pluripremiata serie di TOMB RAIDER, è disponibile da oggi in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC. SHADOW OF THE TOMB RAIDER arriva oggi su PC, PS4 e Xbox One Per celebrare la pubblicazione di SHADOW of the TOMB RAIDER, Square Enix ha pubblicato uno spettacolare trailer di ...

Dietro le quinte : tutti i retroscena dietro la recensione di Shadow of the Tomb Raider : In seguito all'uscita di un titolo incentrato su una icona come Lara Croft e alla pubblicazione della recensione dedicata, non possiamo che tornare a parlare di Shadow of the Tomb Raider, ultimissima fatica di Eidos Montreal e Crystal Dynamics.Proprio per l'importanza del gioco abbiamo deciso di dedicargli una nuovissima puntata di dietro le quinte, la nostra videorubrica che ci porta alla scoperta dei retroscena dietro l'articolo che potete ...

Eccezionale prezzo Shadow of the Tomb Raider a 49 - 99 euro per PS4 e Xbox One : Shadow of the Tomb Raider è in offerta su Amazon a 49,99 euro si aper PS4 che per Xbox One. Il nuovo capitolo delle avventure di Lara Croft, sviluppato questa volta da Eidos Montreal, è in promozione al prezzo più basso del web e in questo caso è ancora più conveniente perché si usufruisce della garanzia Amazon. Ecco i link per acquistare Shadow of the Tomb Raider in offerta a 49,99 euro: - Gioco per PS4 - Gioco per Xbox One Gli ...

Shadow of the Tomb Raider protagonista di un'offerta davvero imperdibile : Per usufruire dello sconto dedicato a Shadow of the Tomb Raider vi basterà utilizzare i link qui di seguito (per visualizzarli è necessario disattivare adBlock):Cosa pensate di questo sconto? Lo sfrutterete? Read more…

Fumito Ueda : primi imperdibili dettagli del nuovo progetto del papà di ICO - Shadow of the Colossus e The Last Guardian : ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian non sono giochi adatti a tutti i palati ma si tratta di opere caratterizzate da un valore inestimabile, nate dalla mente di una delle personalità più apprezzate dell'universo videoludico: Fumito Ueda.Proprio a causa delle innegabili qualità (al netto ovviamente di alcuni difetti) dei precedenti titoli, il futuro di Ueda e del suo studio, genDesign, incuriosisce parecchi giocatori. Gli ultimi indizi ...

In Shadow of the Tomb Raider sarà possibile sbloccare delle skin di Lara in stile PS1 : Shadow of the Tomb Raider sarà disponibile tra soli pochi giorni, ma sapevate che durante il gioco potrete sbloccare delle skin per Lara dedicata ai vecchi capitoli della saga per PS1? la notizia arriva da PC Gamer.Questi outfit sono abbastanza facili da reperire ma purtroppo sembra siano esclusive delle versioni speciali del gioco, come la Croft Edition. Se siete in possesso di una di queste edizioni, basterà recarvi nei pressi di un ...

Shadow of the Colossus : La nostra Video Soluzione Completa : Nonostante il remake di Shadow of the Colossus sia giunto sul mercato alla fine di Gennaio, abbiamo deciso di portarlo su Twitch, mostrando gli scontri contro tutti i colossi del gioco. A seguire vi riportiamo tutti gli episodi della Raccolta Completa da noi realizzata. Shadow of the Colossus – EPISODIO 1 Shadow of the Colossus – EPISODIO 2 – PARTE I Shadow of the Colossus – EPISODIO 2 – ...

Alle 14 non perdetevi la diretta dedicata a Shadow of the Tomb Raider : Nuovo appuntamento con le dirette di Eurogamer.it e in particolare con uno dei giochi più interessanti di questo settembre videoludico. A pochi giorni dall'uscita fissata per il 14 settembre abbiamo deciso di dedicare un'intera live a Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura dell'iconica Lara Croft.Dopo aver pubblicato la recensione dell'ultimo capitolo della trilogia iniziata con il reboot del 2013 vi parleremo in dettaglio di Shadow of ...

Shadow OF THE TOMB RAIDER - TORNA LARA CROFT/ La rivisitazione in chiave moderna : i voti della stampa estera : SHADOW of the TOMB RAIDER è ultimo capitolo della trilogia delle origini di LARA CROFT, sviluppato da Eidos Montréal. Ecco la trama cinematografica.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 23:22:00 GMT)

Quanto dura Shadow of the Tomb Raider? Opinioni discordanti : Proprio in questi giorni farà il suo debutto Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo capitolo in ordine di tempo che permette di impersonare la storica Lara Croft. Dopo un lungo periodo di hype creatosi attorno, il gioco sta ricevendo votazioni altalenanti. La critica internazionale si spartisce a metà fra i sostenitori di un gioco apprezzato soprattutto per la storia, e fra coloro che lo criticano per la sua apparenza più di espansione che di ...

Arrivano i primi voti della stampa internazionale per Shadow of the Tomb Raider : Tra i giochi più attesi di questo 2018 figura sicuramente Shadow of the Tomb Raider, la nuova avventura della famosa Lara Croft in arrivo tra pochissimo su PC e console.Nella giornata di oggi, vi abbiamo fornito la nostra puntuale e approfondita recensione, ora, se siete curiosi di sapere come è stato accolto il gioco a livello internazionale, vi proponiamo alcuni dei voti apparsi su Metacritic che sono stati assegnati dalle testate ...

Shadow of the Tomb Raider - torna Lara Croft/ La rivisitazione in chiave moderna : ecco la trama da film : Shadow of the Tomb Raider è ultimo capitolo della trilogia delle origini di Lara Croft, sviluppato da Eidos Montréal. ecco la trama cinematografica.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Shadow of the Tomb Raider - la recensione : Lara Croft come non l’avete mai vista : Lara Croft è sempre stata una ragazza testarda, intraprendente, curiosa e determinata. Ha affrontatop maledizioni e scoperto segreti e, ormai matura, è pronta per affrontare il suo ultimo viaggio: l’avventura che la porterà a divenire Tomb Raider. “Shadow of the Tomb Raider” si apre in maniera drammatica, Lara e il suo amico Jonah sono diretti in Perù, sulle tracce di un misterioso pugnale di fattura Maya dotato di oscuri ...

Shadow of the Tomb Raider - recensione : A volte noi redattori ci troviamo di fronte a titoli la cui valutazione diventa simile al risultato di un'equazione, vuoi perché il livello qualitativo è indiscutibile, vuoi perché innegabili carenze impattano l'esperienza di gioco. La conclusione della moderna trilogia dedicata a Lara Croft esula da questi archetipi e imbocca un cammino decisamente più complicato, un sentiero fatto di luci e ombre, di alti e bassi, di grandi contraddizioni e ...