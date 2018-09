Sfuma il sogno di Cynthia Nixon | l' attrice di Sex and the City perde le

Usa - Sfuma sogno politico Cynthia Nixon : ANSA, - WASHINGTON, 14 SET - sfuma il sogno di Cynthia Nixon, l'attrice ex star di 'Sex and the City' e attivista politica: e' stata facilmente battuta da Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la poltrona di governatore dello stato di New York. Cuomo, sostenuto dall'establishment del partito, si candida ...

New York - Sfuma il sogno da governatrice per Cynthia Nixon - battuta da Cuomo : sfuma il sogno di Cynthia Nixon, l'attrice ex star di 'Sex and the City' e attivista politica: è stata facilmente battuta da Andrew Cuomo nelle primarie democratiche per la poltrona di governatore dello stato di New York. Cuomo, sostenuto dall'establishment del partito, si candida ...

Us Open U18 - Sfuma il sogno di Musetti Wild alza il trofeo : 6-1 2-6 6-2 : Il sogno di vincere uno Slam si spegne quando Lorenzo Musetti si trova in vantaggio per 2-0 e servizio nel terzo set. Dopo aver ceduto il primo parziale in 18 minuti e aver ribaltato improvvisamente ...

Atalanta - Sfuma il sogno Europa : fuori ai rigori contro il Copenaghen : Stavolta l'Atalanta non riesce a raggiungere i gironi di Europa League. La squadra di Gasperini esce ai rigori a Copenaghen, dopo aver chiuso i tempi regolamentari sullo 0-0, stesso risultato dell'...

Atalanta - contro il Copenaghen Sfuma ai rigori il sogno Europa League : L'Atalanta non replica il miracolo europeo dell'anno scorso. Finisce sul più bello l'avventura in Europa League dei ragazzi di Gasperini, che escono ai rigori nel playoff contro il Copenaghen dopo ...

Inter-Tebas - caos sul sogno Sfumato Modric : Matteo Basile Si fa presto a dire Modric. Quello che è stato il sogno di mezza estate dell'Inter e che si è infranto di fronte al secco «No» del Real Madrid ha sollevato un polverone con tanto di ...

Inter - Sfuma il sogno Modric : il Real Madrid non lo libera : Il muro non si è sgretolato. Nessun cenno di apertura da parte del Real, anzi. E allora è davvero il caso di dire che il sogno Modric per l'Inter resterà tale. L'entourage del giocatore ha cercato ...

Sfuma il sogno degli azzurrini : Il Portogallo ha vinto gli Europei under 19 battendo l'Italia 4-3 ai tempi supplementari, a Seinajoki, in Finlandia. Gli azzurrini hanno comunque fatto vedere una grande Italia, bella, generosa, che ...

Sfuma il sogno dell'Italia Under 19 Il Portogallo vince l'Europeo : Beffa per gli Azzurrini, sconfitti nella finale europea , 3-4 il risultato finale, dal Portogallo dopo una bellissima rimonta.

Tour de France 2018 - la crisi di Chris Froome. Sfuma il sogno doppietta? Il britannico si gioca tutto sul Tourmalet : Chris Froome è andato in crisi come gli era capitato poche volte nella sua personale carriera al Tour de France, vinto per ben quattro volte negli ultimi cinque anni. Il keniano bianco era chiamato a una prestazione di spessore nella mini tappa pirenaica da 65 chilometri e invece il Col du Portet lo ha respinto: il tratto finale della salita simbolo di questa edizione della Grande Boucle si è rivoltato contro il britannico, crollato sotto gli ...