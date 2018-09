Sfide on line | quando il bisogno di approvazione diventa pericoloso

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 settembre 2018) Arrivano dalla rete attraverso gruppi segreti e basta un tag di un amico per accendere ildi accettare la sfida. I ragazzi le chiamano “challenge” e in effetti sono percorsi a ostacoli, che impongono la sfida di superarli per dimostrare al gruppo quanto si è forti. Andare oltre e mettersi alla prova rientra nelle caratteristiche degli adolescenti ed è il loro modo per entrare nel mondo adulto e farsi strada affrancandosi dalla famiglia. Ma in questo caso c’è un pensiero distorto, una propensione a spingersi oltre il confine senza conoscere le conseguenze a cui si può andare incontro. L’ultima in ordine di tempo che è costata la vita a un giovane di appena quattordici anni di Milano è la Blackout Challenge. Non si tratta di istigazione al suicidio, in questo caso specifico, ma di gioco finito in tragedia. Il “gioco” consiste nel comprimere la carotide per provocare uno stato ...